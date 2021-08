CI SONO LAVORI CHE GLI ITALIANI NON VOGLIONO PIÙ FARE, TIPO IL SINDACO - QUATTRO PROPOSTE DI LEGGE DEL PD, CON LA LEGA DI SALVINI CHE INSEGUE: STIPENDI PIÙ ALTI E SCUDO PENALE PER I PRIMI CITTADINI, VISTO CHE DI CANDIDATI NON SE NE TROVANO PIÙ - L'OBIETTIVO È PAGARE CHI AMMINISTRA LE GRANDI CITTÀ 7 MILA EURO NETTI, INVECE DEGLI ATTUALI 4 - PIÙ TUTELE ANCHE A LIVELLO GIUDIZIARIO, PER NON ESSERE INDAGATI DOPO UNA FIRMA SBAGLIATA O BECCARE AVVISI DI GARANZIA SE UN BAMBINO SI SCHIACCIA DUE DITA ALL'ASILO...