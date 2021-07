DOPO TANTO PENARE, IL CENTRODESTRA HA DECISO: I CANDIDATI SINDACI A MILANO E NAPOLI SARANNO LUCA BERNARDO E CATELLO MARESCA. E A BOLOGNA? CRESCONO ANCORA LE QUOTAZIONI DEL SENATORE DI “FORZA ITALIA” ANDREA CANGINI, EX DIRETTORE DEL “QUOTIDIANO NAZIONALE”, MA MANCA L’UFFICIALITÀ…

1 - COMUNALI, IL CENTRODESTRA SCIOGLIE LA RISERVA: BERNARDO CANDIDATO A MILANO, MARESCA A NAPOLI

Da www.leggo.it

luca bernardo

Fumata bianca per i candidati sindaci del centrodestra a Milano e Napoli. Il vertice dell'alleanza di centrodestra ha indicato Luca Bernardo come candidato sindaco a Milano, e Catello Maresca come candidato a Napoli. Ieri il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi aveva telefonato a Luca Bernardo, direttore di Pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli-Sacco, che aveva già avuto colloqui con gli altri leader e che sarà dunque ufficialmente il candidato per Palazzo Marino.

CATELLO MARESCA

«Se chiuderemo sulla candidatura di Milano? Mi pare che si vada in quella direzione. Berlusconi ha parlato con Bernardo e FI ha un parere favorevole su di lui e su Maresca a Napoli», ha detto in mattinata il coordinatore nazionale di Forza italia Antonio Tajani. «È importante che il centrodestra proceda con candidati unitari a differenza della sinistra. Noi siamo sempre in grado di fare sintesi. Il candidato di Bologna? Vedremo».

Quanto a Napoli, lo stesso Silvio Berlusconi ha sentito al telefono Catello Maresca. Forza Italia a Napoli correrà con il suo simbolo in appoggio al progetto «Per Napoli», iniziativa civica nata per affrontare la situazione di straordinaria emergenza nella quale si trova la città, ha appreso l'ANSA da ambienti di Forza Italia.

luca bernardo 3

2 - BOLOGNA, OGGI IL NOME DEL CENTRODESTRA: CANGINI A UN PASSO DAL SÌ

Estratto dell’articolo di Caterina Giusberti per www.repubblica.it

Forse ci siamo davvero. Dal vertice romano di oggi, assicurano Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, dovrebbe uscire il nome del candidato sindaco di Bologna per il centrodestra, e sono sempre più forti le quotazioni di Andrea Cangini, senatore forzista ed ex direttore del Qn, col vicepresidente degli azzurri Antonio Tajani che anche ieri ribadiva: "Per noi è il miglior candidato possibile. E lo sosterremo col nostro simbolo".

Andrea Cangini

(…)per il coordinatore regionale di Forza Italia Enrico Aimi, l'ipotesi di un ticket Cangini-Battistini non è da escludere. "Un attacco a due o tre punte è sempre migliore di una posizione di difesa - dice usando una metafora calcistica - purché al centro campo ci sia un fuoriclasse come Cangini". (…)

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2021/07/06/news/bologna_elezioni_comunali_candidature_centrodestra_andrea_cangini_forza_italia_lega_frateddi_d_italia-309084886/

andrea cangini luca bernardo 2 luca bernardo

CATELLO MARESCA