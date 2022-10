“IO NON SARÒ MAI LA CHEERLEADER DI NESSUNO” – NELL’INTERVENTO DI REPLICA ALLA CAMERA GIORGIA MELONI HA PARLATO DEI RAPPORTI CON L’EUROPA: “IL RACCONTO FATTO SU DI NOI È STATO FORZATO NEL TENTATIVO DI COSTRUIRE L'IMMAGINE DEL MOSTRO. NON DOBBIAMO FARE NESSUNA SVOLTA O GIRAVOLTA” – POI È TORNATA SUL TEMA DELL’ABORTO: “LE DONNE ITALIANE NON HANNO DECISAMENTE NULLA DA TEMERE CON QUESTO GOVERNO” – HA DATO “TU” AL DEPUTATO ABOUBAKAR SOUMAHORO, PER POI SCUSARSI DI FRONTE ALLE PROTESTE DELL'OPPOSIZIONE – VIDEO