IL DOPPIO PASSO A DESTRA DI NEYMAR – IL FUORICLASSE BRASILIANO HA PUBBLICATO SU TIKTOK ALCUNI VIDEO PER SOSTENERE JAIR BOLSONARO IN VISTA DELLE ELEZIONI DI DOMENICA, IN CUI IL PRESIDENTE IN CARICA DOVRÀ VEDERSELA CON LULA – IL FANTASISTA DEL PSG CANTA IL JINGLE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DEL LEADER POPULISTA, CHE RICAMBIA COSÌ: “SARÒ RIELETTO E IL BRASILE SARÀ CAMPIONE AI MONDIALI” – VIDEO