21 giu 2024 10:42

IL DOSSIER NOMINE SI COMPLICA: L’IMPROVVISA MORTE DEL GENERALE CLAUDIO GRAZIANO, PRESIDENTE DI FINCANTIERI, FA SLITTARE IL “PACCHETTO” SU CUI LA MAGGIORANZA AVEVA TROVATO UN’INTESA. TUTTO RIMANDATO AL 27 GIUGNO – PER CDP NESSUNA SORPRESA (RIMANGONO SCANNAPIECO E TEMPINI). A FERROVIE LUCE VERDE PER DONNARUMMA, RESTA IL NODO PRESIDENZA. E POI C’È IL COLOSSO DELLA CANTIERISTICA: AL POSTO DI GRAZIANO POTREBBE ANDARE TEO LUZI, COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – A NETCO, L’EX RETE TIM, AVANZA IL TICKET FERRARIS-SARMI (COME DAGO-DIXIT). E IN RAI…