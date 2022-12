DOVE SI È PRESO IL COVID MATTARELLA? – MARZIO BREDA: “IL CONTAGIO È AVVENUTO PROBABILMENTE TRA MONZA E MILANO. BASTEREBBE L’IMMAGINE DEL PALCO REALE DELLA SCALA, GREMITO COME NON MAI, A DARE L’IDEA DI COME SI FOSSE ABBANDONATA LA MINIMA CAUTELA ANTICONTAGIO. E QUASI NESSUNO TRA CHI GLI ERA SEDUTO VICINO, E NEANCHE LUI, INDOSSAVA LA MASCHERINA” - AL QUIRINALE LO CHIAMAVANO “IL PRESIDENTE INOSSIDABILE”, ERANO TUTTI STUPITI DI COME AVESSE EVITATO IL CONTAGIO...

GLI APPLAUSI PER MATTARELLA ALL'INGRESSO ALLA TEATRO LA SCALA

Marzio Breda per www.corriere.it

sergio mattarella prima scala 2022

«Il presidente inossidabile». Da diverso tempo ormai i collaboratori lo chiamavano così, stupiti che fosse sfuggito al Covid 19 nonostante quasi tutti al Quirinale lo avessero avuto (uno addirittura per due volte). Da ieri anche Sergio Mattarella si è dimostrato vulnerabile e, insomma, «umano» come chiunque: si sentiva addosso un po’ di febbre, ha fatto il tampone ed è risultato positivo al virus.

Sostanzialmente asintomatico, in quanto non avvertiva altri disturbi, ma in ogni caso contagiato. I responsabili della struttura medica del palazzo gli hanno prescritto la terapia base, e lui si è subito isolato nel suo appartamento, rinviando («con dispiacere») gli impegni in calendario per i prossimi giorni.

Dove sarà scattato il contagio? Questa la domanda che ricorrente, con una risposta scontata. Se, come spiegano i medici, il tempo di incubazione è di due-cinque giorni, probabilmente sarà accaduto tra Monza e Milano, dove il capo dello Stato ha trascorso quarantotto ore intense (inframmezzate da un faticoso va e vieni con Roma), tra martedì e mercoledì, sempre circondato da moltissima gente.

dominique meyer sergio mattarella 3

Dalla Conferenza della Regioni presso la Villa Reale del capoluogo della Brianza, il 6 dicembre, alle tappe nella sede della Bocconi, alla prefettura e alla Scala, il giorno 7. Basterebbe l’immagine del palco reale del teatro, gremito come non mai, a dare l’idea di come si fosse abbandonata la minima cautela anticontagio. E quasi nessuno tra chi gli era seduto vicino – e neanche lui, a questo punto - indossava la mascherina. Eppure quel semplice strumento di protezione era stato sempre ostinatamente raccomandato, negli ultimi due anni e mezzo, a coloro che sarebbero stati ammessi alla presenza di Mattarella. Al Quirinale era diventata una regola ferrea, dopo che i consiglieri, parecchi corazzieri e staffieri e perfino i cuochi avevano contratto il Covid.

beppe sala ursula von der leyen sergio mattarella ignazio la russa giorgia meloni palco reale scala 2022

Infatti, nei periodi di lockdown, le riunioni avvenivano con la mascherina o a distanza, in un modo che avrebbe dovuto preservare il capo dello Stato. In attesa che il tampone torni negativo, il presidente lavora a scrivere i testi per i prossimi impegni, prevedendo di onorarli — per quanto possibile — almeno on-line. Sono molti: l’inaugurazione dell’anno accademico della scuola di perfezionamento della Polizia, a Roma, il 12 dicembre, il convegno sull’Europa e la guerra in Ucraina, sempre nella capitale. E poi la cerimonia di auguri di fine anno al Corpo diplomatico, il 16, auguri da bissare il 20 con le alte cariche dello Stato.

PRIMA DELLA SCALA 2022 - STANDING OVATION PER SERGIO MATTARELLA

Infine, la partecipazione alla conferenza degli ambasciatori alla Farnesina (il 21 dicembre), seguita da un collegamento del centro operativo interforze, per un saluto ai nostri militari impegnati in vari teatri internazionali…