“SALVINI NON CONTA NULLA, È SOLO UN FANFARONE...” - RENZI, OSPITE DEL FESTIVAL “LA REPUBBLICA DELLE IDEE” A BOLOGNA, RANDELLA IL MINISTRO LEGHISTA: "QUELLE POSIZIONI PIÙ ALLUCINANTI ALLE EUROPEE COME SALVINI E LE PEN NON HANNO OTTENUTO QUELLO CHE LORO DICONO. LUI IN EUROPA NON CONTA NULLA…"