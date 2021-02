“IN POLITICA, TRANNE ALCUNE ECCEZIONI, LE DONNE NON SVETTANO AFFATTO...” - VITTORIO FELTRI INFIOCINA LE DONNE DEL PD CHE SI LAGNANO PER NON AVER AVUTO POLTRONE TRA I MINISTRI: “CERTUNE SONO AUTENTICHE ASINELLE E NON SONO IN GRADO DI ASPIRARE A RUOLI DI RILIEVO. SONO CRETINE COME GLI UOMINI. PER CUI VINCONO COSTORO CHE SONO PIÙ ABITUATI A GESTIRE LA LORO STUPIDITÀ...”