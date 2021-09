13 set 2021 19:34

DRAGHI LOW COST - IL PREMIER HA APPLICATO L'AUSTERITY ANCHE NEI SUOI VIAGGI ISTITUZIONALI: DA INIZIO MANDATO HA SPESO SOLO 85 MILA EURO, MOLTO MENO DEI PREDECESSORI - NEI PRIMI TRE MESI È COSTATO 900 EURO DI CUI 330,90 EURO PER TRASFERIMENTI, 549,86 EURO PER PERNOTTAMENTI E PASTI, 20,40 EURO COME "INDENNITÀ DI MISSIONI" - AL G7 IN CORNOVAGLIA HA FATTO SBORSARE ALLO STATO IN TOTALE 56MILA 389,11 EURO...