24 nov 2021 12:28

E DRAGHI MORMORO': NON PASSA LO STRANIERO! - MARIOPIO AZIONA IL GOLDEN POWER PER FERMARE IL GRUPPO CINESE "ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL" CHE VOLEVA ASSUMERE IL CONTROLLO DELLA BRANCA ITALIANA DI APPLIED MATERIALS, SPECIALIZZATA IN CHIP - QUELLO DI IERI È IL TERZO UTILIZZO DEL GOLDEN POWER DA FEBBRAIO A OGGI DA PARTE DEL GOVERNO DRAGHI, TUTTI CON TARGET LA CINA - PRIMA SU SYNGENTA, FOCALIZZATA NELL'AGRICOLO, E POI SHENZHEN INVENLAND IN APRILE, ALTRA IMPRESA NEL SETTORE DEI SEMICONDUTTORI…