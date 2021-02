O DRAGHI O MORTE – I GIORNALI INTERNAZIONALI LODANO SUPER-MARIO MA AVVERTONO: “SERVE IL CORAGGIO DEI POLITICI DEI DIVERSI SCHIERAMENTI. SE LA NUOVA AMMINISTRAZIONE FALLISCE NELL’UTILIZZO DEI FONDI UE, LE CONSEGUENZE SARANNO PROFONDE” – ANCHE I TEDESCHI, CHE NEGLI ANNI ALLA BCE LO HANNO OSTRACIZZATO, CI HANNO RIPENSATO: “POTREBBE ANCORA UNA VOLTA NON SOLO SALVARE L’ITALIA, MA ANCHE…”

Da “la Repubblica”

financial times incarico a mario draghi

Perché il governo Draghi abbia «successo » è necessario «il coraggio e l' impegno a lungo termine dei politici dei diversi schieramenti. Se la nuova amministrazione fallisce nell' usare in maniera ottimale le ingenti somme dei fondi Ue, le conseguenze per l' Europa e l' Italia saranno profonde ».

È l' analisi del Financial Times che dedica alla crisi italiana un editoriale dal titolo: "Una missione di salvataggio dell' Italia per Mario Draghi". Per il quotidiano britannico, tuttavia, il pericolo per Draghi è che la premiership si riveli un «calice avvelenato »: come tecnico non eletto in epoca di populismo potrebbe essere vulnerabile alle critiche secondo cui «le sue politiche non sono in linea con la volontà popolare e, con le elezioni all' orizzonte, rischierà di diventare ostaggio dei partiti politici prima che il suo governo abbia la possibilità di attuare le riforme di cui l' Italia ha disperatamente bisogno ».

die welt incarico a mario draghi

Le sfide che attendono Draghi hanno occupato ieri le prime pagine dei giornali europei, e non solo. Per lo spagnolo El País «Draghi ha un vantaggio rispetto all' ultimo esecutivo tecnico: Mario Monti aveva dovuto varare provvedimenti duri, mentre Draghi ha soldi europei da spendere. In cambio dovrà realizzare delle riforme che l' Italia aspetta da decenni».

el pais incarico a mario draghi

"Un Draghi per ogni occasione" è il titolo che ha scelto ieri in prima pagina, invece, il tedesco Die Welt, che spiega: «Potrebbe ancora una volta non solo salvare l' Italia, ma anche plasmare a suo favore l' intera Unione europea». Oltreoceano è il Wall Street Journal ad «augurare buona fortuna» all' ex capo della Bce: «dopo aver salvato l' euro con un trucco da prestigiatore, ora dovrà tentare lo stesso, come fosse David Copperfield, da nuovo primo ministro ». Mentre il New York Times si chiede: «può l' uomo che ha salvato l' euro ora salvare l' Italia? La politica è un luogo pericoloso per un enigmatico tecnocrate».

