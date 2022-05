DRAGHI, IL NAVIGATOR DEI NAVIGATOR - “MARIOPIO” È RIUSCITO A TROVARE UN LAVORO AI 1884 "FORMATORI" DEI SUSSIDIATI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: IL GOVERNO HA PROROGATO IL CONTRATTO PER ALTRI 5 MESI, FINO AD OTTOBRE 2022, CON UN COMMA INSERITO NEL DECRETO AIUTI. BENE, BENISSIMO: ADESSO CHE SONO AL SICURO, FINALMENTE FARANNO QUALCOSA?

Antonio Castro per “Libero quotidiano”

mario draghi conferenza stampa a washington 2

Miracolo Navigator. Il governo Draghi è riuscito a trovare lavoro a 1884 formatori. O meglio a prorogare il contratto per altri 5 mesi, fino ad ottobre 2022 a chi era stato selezionato e assunto per trovare lavoro ai disoccupati. Paradossi di un Paese dove non c'è nulla di più stabile del precariato prolungato.

Sta di fatto che è arrivato l'imprimatur governativo alla proroga della ricontrattualizzazione dei circa duemila addetti che potranno così affrontare con tranquillità i prossimi mesi. E infatti i contratti verranno estesi dal 1 giugno ad ottobre.

DI MAIO NAVIGATOR

Giusto martedì è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'intesa definita a fine aprile tra governo e sindacati. Nel decreto aiuti Palazzo Chigi ha inserito proprio un comma che prolunga di altri 5 mesi. Dal 1 maggio scorso questi lavoratori, assunti dallo Stato nel 2019, al termine di un complicato concorso pubblico e i cui contratti sono poi stati prorogati già per due volte, erano rimasti senza lavoro. E perciò - in attesa delle procedure di selezione e di assunzione del personale da destinare ai Cpi (Centri provinciali)- questi lavoratori sono ora ricontrattualizzati da Anpal Ser.

