12 feb 2021 18:47

DRAGHI NON HA PRESENTATO ANCORA LA LISTA DEI MINISTRI E I CINQUESTELLE GIA' ROMPONO LE PALLE – AGITAZIONE NEL M5S PER IL POSSIBILE SORPASSO DEL PD NELLA LISTA DEI MINISTRI – I DEM NEL GOVERNO SAREBBERO FRANCESCHINI, ORLANDO E GUERINI. PER I GRILLINI DI MAIO, FORSE DADONE ALLA P.A. E AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA IL "TECNICO" CINGOLANI - "COSÌ RISCHIAMO DI NON VOTARE LA FIDUCIA", DICE UN ESPONENTE M5S…