13 dic 2021 18:18

DRAGHI NON RICEVE - IL GOVERNO NON CONVOCHERÀ I SINDACATI PRIMA DELLO SCIOPERO GENERALE DEL 16 DICEMBRE, SECONDO QUANTO TRAPELA DA FONTI PARLAMENTARI - LA CONVOCAZIONE NON DOVREBBE ESSERE IMMEDIATA NEANCHE DOPO LA MANIFESTAZIONE - LANDINI: "SE C'È UN CONFRONTO, NOI AL TAVOLO DI TRATTATIVA SIAMO SEMPRE ANDATI E SIAMO SEMPRE PRONTI"