7 ott 2022 14:55

DRAGHI PRIDE – IN UNA DELLE SUE ULTIME ZAMPATE, IL GOVERNO DI "MARIOPIO" HA DATO IL VIA LIBERA ALLA “STRATEGIA NAZIONALE LGBT”, FACENDO INCAZZARE LA MELONI. IL PIANO, VALIDO FINO AL 2025, PREVEDE DAI CONGEDI PARENTALI PER I GENITORI DELLO STESSO SESSO AGLI INCENTIVI ALLE AZIENDE PER CHI ASSUME TRANSGENDER – LA MOSSA NON È PIACIUTA PER NIENTE A FRATELLI D'ITALIA. ISABELLA RAUTI: “È GRAVE CHE IL GOVERNO USCENTE PRESENTI UNA STRATEGIA PLURIENNALE ALLA VIGILIA DELLA NASCITA DI NUOVO ESECUTIVO”