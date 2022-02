DRAGHI RIUSCIRÀ DOVE HANNO FALLITO MACRON E SCHOLZ? - “MARIOPIO” PROVA A FARE IL MEDIATORE TRA PUTIN E ZELENSKY: VUOLE FAR SEDERE ALLO STESSO TAVOLO IL PRESIDENTE RUSSO E QUELLO UCRAINO - NELL’ATTESA, HA AVUTO UN COLLOQUIO TELEFONICO CON BIDEN. I DUE HANNO “RIAFFERMATO L’IMPEGNO ALLA SOVRANITÀ E ALL’INTEGRITÀ TERRITORIALE DELL’UCRAINA” - LA PROSSIMA SETTIMANA CI SARÀ UN INCONTRO TRA IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO USA BLINKEN E IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO LAVROV

Estratto dell’articolo di Gerardo Pelosi per “il Sole 24 Ore” - da “Anteprima. La spremuta di giornali di Giorgio Dell’Arti”

Ieri a Bruxelles i Capi di Stato e di governo dell'Unione si sono riuniti per un vertice informale sulla crisi. Alla fine dell'incontro - come anticipato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha incontrato ieri a Mosca il capo della diplomazia russa Sergei Lavrov - Mario Draghi ha annunciato che nei prossimi giorni volerà a Mosca su invito del presidente russo per provare a salvare la pace.

Obiettivo: far sedere Putin e Zelensky a un tavolo per un faccia a faccia chiarificatore. Ora tutti si chiedono: potrebbe riuscire all'Italia quel "miracolo diplomatico" che finora non è riuscito né al presidente francese Emmanuel Macron né al cancelliere tedesco Olaf Scholz?

2 - UCRAINA:BIDEN SENTE DRAGHI,COSTI ALTI PER RUSSIA SE INVADE

(ANSA) - Il presidente americano Joe Biden ha avuto un colloquio con il premier Mario Draghi sulla situazione in Ucraina. I due leader hanno "riaffermato l'impegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina" e la prontezza a imporre "severi costi economici se la Russia invade". Lo afferma la Casa Bianca. (ANSA).

3 - UCRAINA: BIDEN SENTE DRAGHI SU 'SFORZI DIPLOMATICI E DETERRENZA'

(ANSA) - Joe Biden e Mario Draghi hanno avuto un colloquio telefonico sugli "sforzi diplomatici e di deterrenza in corso in risposta al continuo rafforzamento della presenza militare russa ai confini con l'Ucraina". Lo afferma la Casa Bianca.

4 - UCRAINA: BIDEN OGGI FARÀ IL PUNTO CON ALLEATI, UE E NATO

(ANSA) - Il presidente americano Joe Biden terrà un incontro virtuale nel corso della giornata di venerdì con i leader di Italia, Canada, Francia, Germania, Polonia, Romania, Regno Unito, Unione Europea e Nato. Lo riportano alcuni media americani, citando l'agenda del premier Justin Trudeau diffusa dalle autorità canadesi.

La Casa Bianca da parte sua conferma la conference call di Biden con i "leader transatlantici venerdì nel pomeriggio sul rafforzamento della presenza militare della Russia al confine con l'Ucraina e gli sforzi per la deterrenza e la diplomazia".

5 - UCRAINA: BLINKEN INCONTRERÀ LAVROV PROSSIMA SETTIMANA

(ANSA) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha accettato di incontrare il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov verso la fine della prossima settimana, "ammesso che non ci sia un'invasione dell'Ucraina". Lo riportano i media Usa, citando il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price.

"Se invaderanno nei prossimi giorni, sarà chiaro che non sono mai stati seri sulla diplomazia", aggiunge Price. La Russia, spiega il portavoce Usa, ha risposto all'invito di Blinken per un incontro in Europa la settimana prossima "proponendo date per la fine della settimana. Date che accettiamo, ammesso che non ci sia un'invasione".

