DRAGHI L’AMERIKANO - “MARIOPIO” HA INCONTRATO IL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE USA, JAKE SULLIVAN, A PALAZZO CHIGI: LA RIUNIONE È DURATA POCO MENO DI UN’ORA, E SEGUE AL VERTICE DEL DELEGATO AMERICANO CON IL CINESE YANG JIECHI - DOPO ESSERSI DEFILATO NEI NEGOZIATI SULLA CRISI UCRAINA, A VANTAGGIO DI MACRON E SCHOLZ, PER OCCUPARSI DI CATASTO E BEGHE POLITICHE, ORA IL PREMIER ITALIANO PROVA A USCIRE DALL’ISOLAMENTO: A MAGGIO ANDRÀ NEGLI STATES…

1 - UCRAINA: IN CORSO INCONTRO SULLIVAN-MATTIOLO A P.CHIGI

2 - UCRAINA: INCONTRO SULLIVAN-DRAGHI

(ANSA) - Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan, dopo aver incontrato il consigliere diplomatico del premier Luigi Mattiolo e il presidente del Consiglio Mario Draghi, ha lasciato Palazzo Chigi. A quanto si apprende, l'incontro di Sullivan e Mattiolo, che si sarebbe svolto nella Biblioteca chigiana, è durato poco meno di un'ora.

4 - A MAGGIO LA VISITA DI DRAGHI NEGLI USA

Ilario Lombardo per “la Stampa”

Jake Sullivan dovrebbe incontrare anche Mario Draghi. Non c'è una conferma ufficiale ma, stando alle fonti diplomatiche italiane, il consigliere per la sicurezza del presidente americano Joe Biden potrebbe avere un breve colloquio con il presidente del Consiglio. Di certo, Sullivan è atteso in mattinata a Palazzo Chigi, per l'incontro con il consigliere diplomatico Luigi Mattiolo.

Probabile che riferisca parti degli argomenti trattati durante il lunghissimo faccia a faccia che il funzionario americano ha avuto ieri con il capo della diplomazia cinese Yang Jiechi. Un vertice che si è tenuto in un albergo romano e che non ha coinvolto direttamente il governo italiano. Il ruolo di Roma, nella drammatica crisi ucraina, è più defilato rispetto alla centralità di Francia e Germania ai tavoli delle trattative.

È un dato di fatto storico e di rilievo geopolitico che prescinde da chi siede a Palazzo Chigi. Un peso, però, Draghi e l'Italia lo hanno sicuramente nell'incrocio di relazioni commerciali e nei rapporti di forza europei. L'ulteriore inasprimento delle sanzioni è ancora in ballo e la dipendenza dal gas russo rende il governo italiano, come pure quello tedesco, più esposto alle sollecitazioni degli alleati che spingono per soffocare economicamente Vladimir Putin.

È probabile che oggi Sullivan accennerà anche al viaggio di Draghi a Washington, in agenda tra due mesi. La prima visita del premier in Usa era in fase di organizzazione da settimane e dovrebbe tenersi la seconda settimana di maggio, molto probabilmente mercoledì 11. Per quel giorno la guerra in Ucraina sarà finita o il mondo sarà entrato in una spirale ancora più tragica e pericolosa. Entrambi gli scenari rappresentano una sfida alla sicurezza a cui Italia e Usa dovranno dare una risposta insieme.

