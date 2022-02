22 feb 2022 17:04

DRAGHI SI È ROTTO IL CAZZO! - “MARIOPIO” PENSAVA CHE IL CHIARIMENTO POLITICO DELLA SETTIMANA SCORSA SAREBBE BASTATO A PLACARE I PARTITI. E INVECE MANCO PER NIENTE: E NON È SOLO LA LEGA A FORZARE LA MANO, MA ANCHE I CINQUE STELLE E IL PD - IL PREMIER RESTA IN MODALITÀ “ME NE VADO!”: LA PAZIENZA STA FINENDO. AVVISO AI LEADER IN VISTA DEI VOTI SU MES E TAV: AL PROSSIMO INCIDENTE PARLAMENTARE, CHI CONOSCE IL PREMIER NON ESCLUDE PIÙ NULLA…