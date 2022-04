23 apr 2022 10:12

DRAGHI SMANIA PER ANDARE A KIEV: NELLA CAPITALE UCRAINA STANNO ANDANDO CANI E PORCI, DAL PREMIER SPAGNOLO AL SEGRETARIO GENERALE DELL’ONU, E “MARIOPIO” NON VUOLE ESSERE DA MENO – LA PIANIFICAZIONE DEL VIAGGIO È PARTITA, MA ANCORA NON C’È UNA DATA PERCHÉ IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO È ANCORA IN ISOLAMENTO PER IL COVID E DEVE PRIMA NEGATIVIZZARSI – L’AGENDA È PIENA: IL 3 MAGGIO DRAGHI SARÀ A STRASBURGO PER LA PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO, POI TRA IL 10 E IL 12 NEGLI USA…