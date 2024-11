DRIN DRIN! - OLAF SCHOLZ HA PARLATO AL TELEFONO CON VLADIMIR PUTIN PER LA PRIMA VOLTA IN DUE ANNI - IL CANCELLIERE TEDESCO HA CHIESTO AL PRESIDENTE RUSSO DI RITIRARE LE TRUPPE E NEGOZIARE UN ACCORDO DI PACE CON KIEV. MAD-VLAD GLI HA FATTO UNA PERNACCHIA E HA RISPOSTO CHE SI METTERANNO D'ACCORDO SOLO “BASANDOSI SULLE NUOVE REALTÀ TERRITORIALI” E CON L’ASSICURAZIONE CHE KIEV NON ENTRI NELLA NATO - ZELENSKY SI È INCAZZATO CON SCHOLZ: “COSI’ AIUTI PUTIN A ROMPERE L'ISOLAMENTO”

MEDIA TEDESCHI, SCHOLZ HA PARLATO AL TELEFONO CON PUTIN

Olaf Scholz E Vladimir Putin

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha parlato al telefono con il presidente russo Vladimir Putin per la prima volta in due anni. Lo riporta la Süddeutsche Zeitung.

SCHOLZ A PUTIN, 'RITIRA LE TRUPPE E NEGOZIA CON KIEV'

(ANSA-AFP) - BERLINO, 15 NOV - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha esortato il presidente russo Vladimir Putin a ritirare le truppe dall'Ucraina e a negoziare con Kiev. Lo annuncia il governo tedesco. Scholz ha parlato con il presidente ucraino Zelensky prima di sentire il leader russo.

vladimir putin emmanuel macron.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz "ha esortato la Russia a essere disposta a negoziare con l'Ucraina", riferisce una nota dell'ufficio stampa federale, con l'obiettivo di "una pace giusta e duratura". Scholz ha anche sottolineato la determinazione della Germania a sostenere l'Ucraina nella sua difesa contro l'aggressione russa per tutto il tempo necessario.

ZELENSKY A SCHOLZ, COSÌ AIUTI PUTIN A ROMPERE L'ISOLAMENTO

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto al cancelliere tedesco Olaf Scholz che la sua telefonata a Vladimir Putin "aiuterà il presidente russo a ridurre il suo isolamento e, in ultima analisi, a far proseguire la guerra in Ucraina". Lo riporta Sky News.

volodymyr zelensky olaf scholz

BERLINO ALLA TASS, PUTIN E SCHOLZ MANTERRANNO CONTATTI

(ANSA) - MOSCA, 15 NOV - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente russo Vladimir Putin hanno convenuto di "mantenere le comunicazioni" dopo la telefonata di oggi, secondo quanto ha detto all'agenzia russa Tass una fonte del governo tedesco.

PUTIN, 'ACCORDO SOLO SULLA BASE NUOVE REALTÀ

(ANSA) - MOSCA, 15 NOV - Un possibile accordo per porre fine al conflitto in Ucraina deve "basarsi sulle nuove realtà territoriali". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al cancelliere tedesco Olaf Scholz, secondo quanto riferisce il Cremlino.

volodymyr zelensky olaf scholz

"Le proposte della Russia sono ben note e sono state delineate, in particolare, in un discorso in giugno al ministero degli Esteri russo", afferma il Cremlino, ricordando un intervento in cui Putin poneva come condizioni per un cessate il fuoco il ritiro delle forze ucraine dalle quattro regioni parzialmente occupate dalla Russia e l'impegno a non entrare nella Nato.

