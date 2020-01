RULA OF ATTRACTION: ''AVREI PORTATO MICHELLE OBAMA O OPRAH WINFREY''. MA QUALCUNO HA RICORDATO ALLA MARTIRE JEBREAL CHE PER AVERE L'EX FIRST LADY O LA REGINA DELLA TV AMERICANA LA RAI AVREBBE DOVUTO SGANCIARE MINIMO MEZZO MILIONE DI DOLLARI? COSÌ SO BONI TUTTI A PARLARE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE! - POI SI METTE SUL PIANO DI LILIANA SEGRE: ''RAPPRESENTO UN'ITALIA DIVERSA, FACCIO PAURA'' - FRANK CIMINI: ''MANCO FOSSE ROSA LUXEMBOURG, LA SIGNORA HA UN'ALTISSIMA CONSIDERAZONE DI SE STESSA, E VA BENE, FATTI SUOI. MA INQUIETA…''