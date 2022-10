15 ott 2022 12:40

LA DUCETTA HA GIA' I PRIMI MISSILI DA SCHIVARE – DRAGHI HA PROMESSO ALL’UCRAINA I SISTEMI DI CONTRAEREA “SPADA” PER FERMARE GLI ATTACCHI MISSILISTICI RUSSI. MA IL VIA LIBERA ALL’INVIO DOVRÀ ESSERE DATO DAL NUOVO GOVERNO GUIDATO DALLA MELONI – DONNA GIORGIA SARA' CHIAMATA A VARARE IL SESTO “DECRETO ARMI” E A DIMOSTRARE NON SOLO A PAROLE CHE LA LINEA SULLA GUERRA NON CAMBIA – DALLA LEGA SI ALZERANNO MUGUGNI O VERRANNO TESE TRAPPOLE?