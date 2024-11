12 nov 2024 18:25

DUE DEPORTAZIONI, DUE MISURE – LA SINISTRA AMERICANA SI INDIGNA PER IL PIANO DI “DEPORTAZIONE” DEGLI IMMIGRATI BY TRUMP. MA QUANDO LO FACEVA OBAMA, ANDAVA TUTTO BENE – TOM HOMAN, LO “ZAR DEI CONFINI” DEL TYCOON, LAVORO' CON IL PRESIDENTE DEMOCRATICO, CHE LO PREMIÒ CON UN’ONOREFICENZA PER LA TOLLERANZA ZERO SULL’IMMIGRAZIONE. IN PARTICOLARE, IL PIANO DI SEPARAZIONE DEI BAMBINI DAI GENITORI ILLEGALI. ORA CHE LO VUOLE FARE TRUMP, LE VERGINELLE ALLA OCASIO CORTEZ SI STRACCIANO LE VESTI – OBAMA FU TALMENTE DURO DA ESSERE SOPRANNOMINATO “DEPORTER-IN-CHIEF”