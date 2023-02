NEMICI IERI, ALLEATI OGGI - LEGA E FORZA ITALIA DEVONO IMBARCARE ANCHE GLI AVVERSARI PER NON FARSI DIVORARE DA FRATELLI D’ITALIA - MARCELLO MINENNA, NOMINATO DA CONTE A CAPO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, SILURATO DAL GOVERNO MELONI, VIENE RIPESCATO DAL GOVERNATORE FORZISTA DELLA CALABRIA, ROBERTO OCCHIUTO, COME ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE - NEL LAZIO L’EX ZINGARETTIANO MALLAMO VIENE ARRUOLATO DA SALVINI E DURIGON COME COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROMA LATINA...