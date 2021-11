IL DUE PER MILLE CE LA FA? – DOMANI E MARTEDÌ GLI ISCRITTI AL MOVIMENTO CINQUE STELLE DOVRANNO DECIDERE SE FAR CADERE IL TABÙ DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO, VOTANDO SULL’ACCESSO DEL PARTITO AL DUE PER MILLE – BEPPE GRILLO È CONTRARIO, E INCAZZATO NERO, SOPRATTUTTO PERCHÉ “GIUSEPPI” LO AVEVA AVVERTITO. SI VOCIFERAVA DI UN SUO INTERVENTO, MA IL RINVIO A GIUDIZIO DEL FIGLIO CIRO LO HA DISTRATTO…

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per “la Repubblica”

GIUSEPPE CONTE E BEPPE GRILLO A MARINA DI BIBBONA

Soldi, maledetti soldi: l'argomento è sempre spinoso in politica, ancor di più in casa 5 Stelle dove attorno al cosiddetto "spirito francescano" ci si è costruita una fortuna politica. Domani e martedì sul sito del Movimento gli iscritti votano se aderire o meno al 2 per mille, la possibilità cioè che hanno tutti i partiti di avere un contributo dai cittadini in fase di dichiarazione dei redditi; considerato finanziamento pubblico (orrore assoluto, nella vulgata delle origini), finora il M5S non aveva mai usufruito di questa possibilità.

Ma i tempi cambiano, Giuseppe Conte e la maggioranza dei parlamentari sono favorevoli alla svolta. Non Beppe Grillo: il fondatore - si racconta nel dietro le quinte - è infuriato, un po' perché nessuno lo aveva avvertito della decisione, un po' perché lui stesso per anni si è speso contro ogni tipo di contributi di questo genere.

GIUSEPPE CONTE ALLA CONFERENZA The Revolution of Hope AD AMSTERDAM

Per ore si sono rincorse le voci di un suo intervento a gamba tesa per invitare a votare no e di mediazioni di big per portarlo a più miti consigli. Il pericolo di una nuova e potente presa di posizione del garante è per ora sventato, la concomitanza con le vicissitudini familiari del comico genovese aiuta, ma il tutto conferma che ad oggi per il M5S Grillo rappresenta un vulcano pronto a esplodere da un momento all'altro, con effetti potenzialmente disastrosi. (…)

2 - IL NO DI GRILLO AL 2 PER MILLE TIMORI NEL MOVIMENTO PER LA VOTAZIONE SUL WEB

Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”

I tempi che stringono, gli equilibri che ballano, i progetti che avanzano: un normale weekend in fibrillazione per i Cinque Stelle. A tenere tutti con il fiato sospeso è il voto sul via libera all'adesione al 2 per mille. L'annuncio della votazione è previsto al massimo entro stasera (domani sarebbe troppo tardi per far scattare dal nuovo anno la novità).

BEPPE GRILLO NEL VIDEO A DIFESA DEL FIGLIO CIRO

C'è attesa per conoscere come (e se) verrà posta la questione dei fondi. La base intanto è divisa. I parlamentari discutono. C'è chi come Sergio Battelli, vicino a Luigi Di Maio, ha già dato il suo placet pubblicamente. Alcuni volti storici come la ministra Fabiana Dadone o esponenti vicini a Beppe Grillo - come Vincenzo Presutto, Davide Crippa e Daniele Pesco - hanno invece espresso perplessità.

Deputati e senatori temono di venire sconfessati e, perlopiù, mantengono un basso profilo. Il garante, come ha più volte manifestato in passato, è contrario e non è escluso che nelle prossime ore non chiarisca pubblicamente la sua posizione. Il finanziamento - spiegano i vertici - serve «anche per i territori» e per rendere funzionale la nuova struttura. Le casse del Movimento, a causa di diversi ritardatari delle restituzioni, languono.

I fondi sarebbero una boccata d'ossigeno, anche perché la nuova macchina del partito che ha in mente Giuseppe Conte è capillare. E presenta sulla carta alcune novità. La squadra per il consiglio nazionale (o più prosaicamente segreteria) si sta formando. Sono quattro i responsabili dei comitati tematici che dovrebbero entrare a far parte della segreteria, come stabilisce il nuovo statuto.

I rumors danno Chiara Appendino alla formazione, Alfonso Bonafede ai rapporti territoriali e Fabio Massimo Castaldo ai rapporti europei e internazionali. Il posto vacante - quello destinato ai progetti - è ancora un rebus. I comitati, però, saranno molto numerosi e le nuove nomine potrebbero alimentare altre rivalità interne. Il Movimento, poi, punta a fare a meno dei segretari regionali.

Le indiscrezioni che circolano in queste ore sono tutte a senso unico, ma con diverse letture. Il presidente M5S - sostengono i ben informati - ha deciso di puntare direttamente sui referenti provinciali. «In questa fase il Movimento va costruito da zero. Non c'è nulla e sbagliare la nomina di un segretario regionale a un anno dal voto sarebbe grave», spiegano i Cinque Stelle.

E proseguono: «Ovviamente un coordinamento per le attività di routine sarà in gestione a Bonafede». In più viene messo in evidenza il fatto che una struttura più snella crei «un filo diretto con i territori». L'idea, però, avrebbe già creato alcune tensioni tra i vice. E c'è nel M5S anche chi la contesta: «Come potrà Conte riuscire a gestire indenne le beghe di cento referenti anziché di soli venti?».

Quasi sicuramente i coordinatori provinciali, sulla scia di quanto già accaduto con i facilitatori M5S, non avranno una remunerazione per il loro ruolo. «Nessuno stipendio», assicura una fonte, anche perché, precisa, «la situazione attuale non lo consente e gli eventuali benefici del 2 per mille arriverebbero comunque nel settembre 2023». Conte, che nei giorni scorsi aveva precisato di aver preso atto del voto dell'assemblea sul 2 per mille, rimettendosi al giudizio degli iscritti sul web, ieri ha preferito concentrarsi su altre questioni, lanciando un appello alla presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza, per la stabilizzazione di 400 precari: «Non possiamo voltare le spalle a questi professionisti».

