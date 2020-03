DUOMO POLITICS - DITE A DESCALZI E AGLI ALTRI CHE POSSONO STARE TRANQUILLI. IL GOVERNO STA PENSANDO DI POSTICIPARE TUTTE LE ASSEMBLEE (E DUNQUE LE NOMINE) - I FINANZIERI MILANESI A CACCIA DELLA CASA FARMACEUTICA CHE HA IN TASCA IL VACCINO PER IL COVID - GALLERA SEXY - SAPETE L'UNICA COSA CHE NON È STATA PRESA D'ASSALTO DA FOLLE IMPAURITE, SOTTO LA MADONNINA (MA ANCHE NEL RESTO D'ITALIA)? LE EDICOLE

Berto Evitandolo per Dagospia

RENATO MAZZONCINI

Nel mondo dei manager, molti dei quali rintanati in casa, ci si chiede: ma le nomine comunali e regionali sono rinviate oppure sono ancora sul tavolo? Ve l'immaginate l'inizio del regno di Mazzoncini in A2A con il titolo al tracollo in Borsa (come tutti gli altri) e i committenti (i sindaci di Milano e Brescia) affaccendati in ben altre e più importanti incombenze?

Mattarella Descalzi e marcegaglia

Dite a Descalzi e agli altri che possono stare tranquilli. Il Governo sta pensando di posticipare tutte le assemblee (e dunque le nomine). E comunque l'orientamento generale è quello di cambiare il meno possibile. Sta a vedere che il Coronavirus attacca tutti tranne che i manager.

I finanzieri milanesi hanno solo una cosa in testa: compulsano i titoli di borsa italiani e stranieri alla ricerca della casa farmaceutica che ha in tasca il vaccino per il Covid. Indizio: c'è qualcuno che in Italia (nel Nord Italia) ha iniziato a brevettare qualcosa...

Gallera sexy

Ehi ehi ehi. Su Instagram le influencer cominciano a ritenere sexy... Gallera. Guardate qui: "Nell'emergenza covid-19 le italiani scoprono nuovi sex symbol". Poi scrivono: "Io sono addirittura affascinata da gallera, ed è leghista. non me lo spiego". Peccato che sia di Forza Italia, anche se molto critico.

GIULIO GALLERA

A questo giro la Regione bagna il naso al Comune. Mentre il Beppe nazionale deve fare retromarcia su Milanononsiferma, in Regione hanno deciso per una campagna all-Instagram all'urlo-hashtag di "Fermiamolo insieme". Incredibile a dirsi, pare che stia proprio funzionando. Ma Sala potrebbe avere pronte contromosse.

Sapete l'unica cosa che non è stata presa d'assalto da folle impaurite dal Coronavirus, sotto la Madonnina (ma anche nel resto d'Italia)? Le edicole. Del resto, i giornali del giorno dopo servono a poco...

beppe sala beve birra con alessandro cattelan

Raccontano in giro che alcune società farmaceutiche che producono presidi sanitari avrebbero chiesto di costruire nuove linee per supplire alla necessità di disinfettanti. La risposta? Solo per l'iter autorizzativo servono due mesi...