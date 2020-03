MARCO BENEDETTO SALE IN CATTEDRA, TUTTA COLPA DELLA GERMANIA: IERI BOMBE E CAMERE A GAS, OGGI SPREAD E FISCAL COMPACT – “LA PERVICACE, ETERNA DETERMINAZIONE DEI TEDESCHI A DOMINARE L’EUROPA - LA LORO NON VOLONTÀ DI TROVARE UNA VIA D’USCITA CHE NON LASCI L’ITALIA E MEZZA EUROPA COME LA LASCIARONO I LORO NONNI NEL 1945 - L’ITALIA DI OGGI È UN MIRACOLO, GLI ITALIANI SONO UN MIRACOLO. NE DOBBIAMO ESSERE ORGOGLIOSI. NON CONTINUARE A PIANGERCI E SPUTARCI ADDOSSO, COME FACCIAMO DA 70 ANNI”