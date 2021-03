È DURATA MENO DI UN MESE LA VITA DA "RESPONSABILE" DI MARIAROSARIA ROSSI: L'EX BADANTE DI BERLUSCONI CHE VOLEVA SALVARE IL GOVERO CONTE È PASSATA AL PARTITINO DI GIOVANNI TOTI "CAMBIAMO!", RIFUGIO DI SCONTENTI E DELUSI DI FORZA ITALIA - LA ROSSI AVEVA ADERITO DALLA SERA ALLA MATTINA AL GRUPPO EUROPEISTI-MAIE-CENTRO DEMOCRATICO, NATO PER SALVARE CONTE E CASALINO, MA ORA CHE E' ARRIVATO DRAGHI...

Giuseppe Alberto Falci per il “Corriere della Sera”

mariarosaria rossi instagram

La sua nuova vita da «responsabile» è durata meno di un mese. Così ieri Mariarosaria Rossi, l'ex fedelissima di Silvio Berlusconi, ha annunciato la sua adesione a Cambiamo!, il partito di Giovanni Toti che è ormai il ritrovo degli scontenti e delusi di Forza Italia.

Se non è un ritorno a casa poco ci manca. Ad accoglierla al Capranichetta, la sala riunioni a pochi passi da Montecitorio, ci sono il presidente della Regione Liguria, in cravatta arancione in pendant con la mascherina, e il senatore Gaetano Quagliariello, mentre collegati da remoto Paolo Romani, altro protagonista della stagione berlusconiana, e Osvaldo Napoli, uno degli ultimi ad abbandonare la casa azzurra.

mariarosaria rossi entra in cambiamo

Eppure solo trenta giorni fa Rossi si era recata a Palazzo Chigi da Giuseppe Conte, aveva votato la fiducia all'esecutivo dell'avvocato del popolo («è l'unica nostra interfaccia nel Paese e nel mondo»), aderendo dalla sera alla mattina al gruppo Europeisti-Maie-Centro democratico. Con tanto di espulsione da Forza Italia.

mariarosaria rossi e giovanni toti

E allora come è maturata la scelta di prendere la tessera di Cambiamo!? La senatrice da Piedimonte Matese (Caserta), per anni l'assistente di Berlusconi, non si scompone e dice: «Sono due cose differenti, Cambiamo! è un partito, il Maie non lo è. Io ho aderito al gruppo Europeista lasciando Forza Italia perché non volevo approdare al Misto, incompatibile con la mia storia».

mariarosaria rossi nella squadra di cambiamo

Ma oggi Mariarosaria Rossi guarda avanti e ammette: «Qui mi sento a casa». Toti non perde tempo e la elogia: «Quello di Mariarosaria è un atto di coraggio». Entrambi hanno convissuto gli anni più difficili del percorso politico di Forza Italia e del suo leader: il processo Ruby, poi la condanna per il caso Mediaset con tanto di decadenza.

claudio cali e maria rosaria rossi

A questo punto è il momento del benvenuto: il leader di Cambiamo! le consegna la tessera: «Come nelle telepromozioni, non te ne darò una, non te ne darò due, ma te ne darò tre». Risata generale.

Anche il consigliere regionale Adriano Palozzi ne tesse le lodi: «Mariarosaria è un simbolo». Gli fa eco Romani: «Mariarosaria non è una senatrice qualunque, ma quella che ha accompagnato il percorso di Forza Italia più difficile». E per l'occasione a sostenerla c'è anche il fidanzato Claudio Calì, volto di Skytg24. Da oggi Mariarosaria Rossi comincia un nuovo percorso.

