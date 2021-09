24 set 2021 13:24

DURIGON, LA CENSURA A "FANPAGE" E QUEL GIP… - IL TRIBUNALE DI ROMA HA OSCURATO L’INCHIESTA DI 'FANPAGE.IT' IN CUI DURIGON DICEVA CHE NON BISOGNAVA PREOCCUPARSI DELL'INDAGINE SUI 49 MILIONI DI EURO CHE LA LEGA AVREBBE SOTTRATTO PERCHÉ IL GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA "L'ABBIAMO MESSO NOI". LA SINISTRA E IL M5S PROTESTANO. IN SILENZIO LA DESTRA. A LORO BASTA LA PAROLA DEL GIP, EX CANDIDATO DELLA FIAMMA TRICOLORE...