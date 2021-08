DURIGON? DURA MINGA! – PASSATO FERRAGOSTO, MARIO DRAGHI METTERÀ IL SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA ALLE STRETTE: O LASCIA VOLONTARIAMENTE, O LO ACCOMPAGNERÀ LUI ALL’USCITA – SALVINI HA IMPOSTO LA LINEA DEL SILENZIO AI SUOI, MA LA STRATEGIA INIZIA A MOSTRARE LE PRIME CREPE, SOPRATTUTTO TRA GLI ESPONENTI STORICI DELLA LEGA AL NORD – IL FORZISTA ELIO VITO: “LE DIMISSIONI SONO NECESSARIE, MA NON SUFFICIENTI”

Continua a tacere, Matteo Salvini. Sul "caso Durigon" (…) il leader della Lega ha imposto a tutti la consegna del silenzio. (…) Una strategia che però inizia a mostrare le prime crepe in un centrodestra tutt' altro che granitico nella difesa del sottosegretario, accusato tra l'altro di voler strizzare l'occhio ai clan, assai radicati nel suo collegio elettorale.

«Conosco Durigon, è molto valido e non è certo un nostalgico. Ha commesso un peccato veniale sul quale si è accesa una polemica, chiaramente pretestuosa», premette in un'intervista a Repubblica Palermo la senatrice Giulia Bongiorno, che di Salvini è pure avvocato di fiducia.

(…) «Personalmente, da italiana e da palermitana», conclude la senatrice, «sono felice quando vedo piazze dedicate a Falcone e Borsellino, che hanno dato la vita per costruire un Paese diverso e hanno servito lo Stato con coraggio, intelligenza e abnegazione. Fino al sacrificio». Chiaro il messaggio: è stato un errore proporre di cancellare l'omaggio ai due giudici trucidati da Cosa nostra per sostituirli con Arnaldo Mussolini.

Imputabile però al solo Durigon. Non certo al segretario federale. Chiamato tuttavia in causa da un esponente storico del partito piemontese come Massimo Giordano, l'ex sindaco di Novara che si dice «stupito per l'assenza di reazione» dei vertici (…)

Da Forza Italia è Elio Vito a tornare sull'argomento, a riprova di un malumore più diffuso di quanto si pensi. «(…) Le dimissioni a questo punto sono necessarie, ma non sufficienti. Un centrodestra che si candida a governare il Paese non può avere ambiguità sull'antifascismo e sulla lotta alle mafie»

