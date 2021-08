DURIGON? DURA MINGA! - SALVINI NON LO DICE ANCORA APERTAMENTE MA ORMAI HA MOLLATO AL SUO DESTINO IL SOTTOSEGRETARIO ORFANO DI MUSSOLINI E DAL MEETING DI RIMINI MANDA SEGNALI DI FUMO A DRAGHI E LETTA: “RAGIONEREMO SU QUELLO CHE È PIÙ UTILE FARE, PER LUI E PER IL MOVIMENTO, PER IL GOVERNO E L’ITALIA” - L’OBIETTIVO DI TUTTI (IN PRIMIS DI MARIO DRAGHI) È DI TROVARE UNA SOLUZIONE INDOLORE, CHE NON PASSI DA UNA MOZIONE DI CENSURA SPACCA-MAGGIORANZA…

Alessandro Di Matteo per “La Stampa”

Sarà anche vero che all'incontro con Mario Draghi di lunedì non si è parlato della vicenda-Durigon, come ha assicurato Matteo Salvini, ma di certo adesso il leader leghista sembra mandare segnali di distensione sul sottosegretario che vorrebbe re-intitolare al fratello di Mussolini un parco di Latina.

La difesa a spada tratta delle scorse settimane lascia il posto ad un accomodante «ragioneremo, io e Durigon, su quello che è più utile fare, per lui e per il movimento, per il governo e l'Italia».

Di fatto, sono in molti a spingere per arrivare ad una soluzione indolore della vicenda, perché non piace a nessuno - a cominciare dal premier Mario Draghi - l'idea di una maggioranza che si spacca in aula sulla mozione di censura annunciata da Pd e M5s contro il sottosegretario all'Economia e Finanze.

Spiega un esponente della maggioranza: «L'unica cosa certa è che Draghi non vuole problemi da questa vicenda.

Dunque si cerca di arrivare a un passo indietro di Durigon che eviti la conta». E un ministro aggiunge: «Mi pare che ormai lo abbiano mollato tutti».

Del resto, ammette un parlamentare leghista, «di sicuro non ci mancano i nomi per sostituirlo: Massimo Bitonci è certamente quello più accreditato.

Il problema è che Matteo (Salvini, ndr) finora non voleva cedere perché aveva capito che nell'offensiva contro Durigon c'è anche un pezzo di Lega», quella del nord, i nomi della vecchia guardia, che non hanno mai fatto i salti di gioia per l'irruzione dell'ex sindacalista di Latina nella cerchia dei fedelissimi del capo.

Ma chi sperava che la pausa agostana facesse dimenticare la vicenda ha dovuto prendere atto che Enrico Letta non ha intenzione di mollare la presa.

Anche ieri il leader Pd è tornato ad attaccare: «L'apologia del fascismo è incompatibile con la presenza dentro questo governo» e se Durigon non farà un passo indietro a settembre «sicuramente» ci sarà la mozione di censura.

E Enrico Borghi, deputato Pd lettiano doc, fa capire che i democratici sono pronti a usare la vicenda anche in campagna elettorale per le amministrative: «Durigon è un pezzo da novanta per il Carroccio del Lazio e della Capitale. E quindi è legittimo chiedere a Michetti se pensa sia giusto cambiare il nome del parco di Latina ed intitolarlo al fratello del Duce».

Di sicuro, la vicenda imbarazza Forza Italia. L'uscita "nostalgica" di Durigon non è piaciuta ai berlusconiani, ma ovviamente si vuole evitare di creare problemi all'alleato Salvini.

Basta ascoltare le parole di Antonio Tajani: «Non mi ergo a giudice, né della ministra Lamorgese - attaccata dalla Lega e difesa dal Pd - né del sottosegretario Durigon - attaccato dal Pd e difeso dalla Lega - Tutti possono sbagliare ma in questo momento non perderei tempo in battaglie politiche».

Un invito a evitare scontri, appunto. Salvini sembra ora avviato proprio su questa strada: «Noi siamo per spegnere le polemiche e non per alimentarle».

E anche gli attacchi alla ministra Luciana Lamorgese, per giorni letti anche come una rappresaglia alla vicenda Durigon, vengono in qualche modo ridimensionati.

Certo, il leader leghista insiste: «Più di mille morti nel Mediterraneo sono la bocciatura dell'operato del ministro dell'Interno. È necessario pensare a un cambio il ministro deve fare le cose che non ha ancora cominciato a fare».

Poi però precisa che non intende chiedere le dimissioni della ministra, come invece intende fare Fdi con una mozione: «No (non chiedo le dimissioni, ndr). Ma o comincia a fare il ministro o faccia qualcos' altro». Un dirigente di Iv commenta: «Se usano tutti il buonsenso finisce con un passo indietro di Durigon. A meno che la vicenda non faccia comodo sia al Pd che a Salvini in campagna elettorale»

