16 mar 2022 18:45

ECCO COME FUNZIONA IL MODELLO DI NEUTRALITÀ DI AUSTRIA E SVEZIA - VIENNA, CON UN ATTO COSTITUZIONALE DEL PARLAMENTO AUSTRIACO DEL 1955, SI E’ IMPEGNATA IN MODO PERPETUO A RIMANERE FUORI DA QUALSIASI CONFLITTO, A NON ADERIRE AD ALLEANZE MILITARI E A NON OSPITARE SUL TERRITORIO NAZIONALE BASI MILITARI STRANIERE - SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE, INVECE LA SVEZIA SI È IMPEGNATA A UNA "NEUTRALITÀ CONVENZIONALE" E QUINDI NON A UNA NEUTRALITÀ PERMANENTE…