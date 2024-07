ECCO COSA SUCCEDE AD ASSECONDARE IL POLITICAMENTE CORRETTO E NON I MERITI - IL “WALL STREET JOURNAL” DI MURDOCH SBERTUCCIA IL PARTITO DEMOCRATICO, CHE SI RITROVA CON BIDEN RINCOJONITO E UNA VICE, KAMALA HARRIS, INCONCLUDENTE E IMPRESENTABILE: “È STATA SCELTA SOLO PERCHÉ ERA UNA DONNA DI COLORE, COME SE QUESTO FOSSE PIÙ IMPORTANTE DI UNA PERSONA IN GRADO DI FARE IL LAVORO” - L'AUTOINCULATA: SE ORA I DEM CAMBIANO CAVALLO FINIREBBERO UCCELLATI PER AVER "SCAVALCATO" LA PRIMA DONNA VICEPRESIDENTE...

Il pasticcio che i democratici hanno fatto, edizione Kamala Harris

Articolo del “Wall Street Journal”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

JOE BIDEN E KAMALA HARRIS

Quando il mondo dei media democratici decide su una questione politica, la coreografia unificata è qualcosa da vedere. Così è per il nuovo coro dell'establishment dopo il dibattito di giovedì, secondo cui il Presidente Biden dovrebbe ritirare la sua candidatura per un secondo mandato. Improvvisamente, gli editorialisti e le pagine editoriali che negavano la verità parlano come questa rubrica.

Il problema è che i Democratici si ritrovano con un probabile candidato in evidente declino mentale e con una vicepresidente, Kamala Harris, ancora meno popolare di Biden. Trovare un candidato migliore sarà complicato, per quanto auspicabile, ma ricordate come i Democratici e i loro alleati mediatici hanno portato se stessi e il Paese in questo pasticcio – scrive il WSJ.

***

kamala harris

Uno dei motivi è che hanno coperto volentieri gli inganni della Casa Bianca. La stampa democratica ha a malapena messo in discussione la giornata lavorativa limitata di Biden, la sua dipendenza da un teleprompter e le sue rare interviste non scritte ai media.

"Gli ottanta sono i nuovi quaranta", ha detto l'anno scorso l'addetta stampa Karine Jean-Pierre. "Non lo sapevate?" Nel 2022 la Jean-Pierre ha detto che Biden ha una tale resistenza che lei, non ancora cinquantenne, "non riesce a stargli dietro". I conservatori hanno deriso questa affermazione, ma la stampa ha riso di gusto.

joe biden e kamala harris

[…] Le pagine di cronaca del Journal hanno ricevuto un trattamento simile a giugno, quando hanno pubblicato un articolo, basato su 45 interviste, in cui si parlava di un calo di rendimento di Biden. Gene Sperling, un consulente economico, ha detto ai giornalisti che era una pratica standard per i presidenti leggere dai bigliettini durante le riunioni. Bates ha detto che la storia era una "calunnia" piena di "false affermazioni" politicamente motivate e che Biden è un "leader intelligente ed efficace".

La stampa si è stretta intorno alla Casa Bianca e ha definito la storia irresponsabile, dicendo che il Journal era caduto in un tropo di destra, Fox News. I giornalisti di Morning Joe su MSNBC si sono indignati, definendo l'articolo una "storia falsa e tendenziosa" e un "pezzo di Trump".

Il New York Times aveva pubblicato un lungo articolo in cui attribuiva la colpa delle preoccupazioni sulle fragilità di Biden a una "versione distorta di lui online, frutto di video spesso fuorvianti che sfruttano e rafforzano le preoccupazioni di lunga data degli elettori sulla sua età e sulle sue capacità".

kamala harris joe biden

[…] La via d'uscita da questo incubo potrebbe essere più facile se non fosse per un altro problema che la stampa si è rifiutata di riconoscere: Kamala Harris non era neanche lontanamente qualificata per diventare vicepresidente quando Biden l'ha scelta. Biden aveva promesso di scegliere una donna come vicepresidente e ha scelto la Harris perché era una donna di colore, non per le sue qualifiche.

JOE BIDEN E KAMALA HARRIS

La signora Harris aveva fatto fiasco come candidata alle presidenziali, abbandonando la scena dopo non essere riuscita a difendere il suo piano Medicare in un dibattito delle primarie. Era salita al Senato grazie al clientelismo. Eppure è stata acclamata dai democratici e dalla stampa come la prima donna di colore in un ticket nazionale, come se questo fosse più importante di una persona in grado di fare il lavoro. Le critiche ai suoi fallimenti sull'immigrazione o alle sue frequenti insalate di parole sono state definite razziste o sessiste.

Immaginate se il Vicepresidente fosse ora qualcuno come Gerald Ford, un paio di mani sicure come Presidente dopo le dimissioni di Richard Nixon nel 1974. La stampa riporta ora che uno dei motivi per cui Biden ha scelto di ricandidarsi è il timore che la signora Harris non sia in grado di sconfiggere il signor Trump.

kamala harris joe biden anniversario dell'assalto a capitol hill

È una preoccupazione giusta. Ma se Biden si fosse ritirato l'anno scorso, i Democratici avrebbero potuto avere una normale lotta primaria per la nomination. La signora Harris avrebbe dovuto dimostrare di meritarla a pieno titolo sconfiggendo i concorrenti. Ora i Democratici corrono il rischio di apparire come se avessero scavalcato la prima donna vicepresidente di minoranza con un colpo di mano.

Questo è ciò che accade quando un partito antepone la politica dell'identità all'esperienza di governo e all'abilità politica. Un ritiro di Biden e una convention aperta ad agosto sono ancora auspicabili, sia nell'interesse del Paese che in quello del Partito Democratico. Le fragilità di Biden sono un invito ad avversari da sfruttare in un secondo mandato, e la signora Harris non sembra all'altezza del compito. Una convention aperta comporta dei rischi, ma è il modo migliore in cui i Democratici e i loro alleati mediatici possono ripulire il pasticcio che hanno combinato.

