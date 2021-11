14 nov 2021 09:54

ECCO PERCHE' GIULIO SAPELLI NON DIVENTO' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL GOVERNO LEGA-M5S: "SONO ANDATO DA DI MAIO PERCHÉ INVITATO DAL MIO EX ALLIEVO SALVINI E DA GIORGETTI. SONO ANDATO LÌ CON POSIZIONI MOLTO CHIARE. HO COMUNICATO CHI AVREI VOLUTO COME MINISTRO DEL TESORO. I GRILLINI, DOPO DUE ORE, SI MISERO A URLARE "ONESTÀ, ONESTÀ, ONESTÀ". A QUEL PUNTO, GLI HO DETTO: "SIETE DEI PAZZI LOMBROSIANI". E ME NE SONO ANDATO. POI IL GIORNO DOPO MI FECERO UN'INTERVISTA. MI CHIESERO DI FARE UN TENTATIVO AFFINCHÉ DI MAIO NON FACESSE IL PRIMO MINISTRO..."