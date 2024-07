ECCO IL PIANO DI URSULA PER IL BIS! /2 - “'SERVE UN'UE FORTE. NON LASCERÒ CHE LA POLARIZZAZIONE ESTREMA DELLA NOSTRA SOCIETÀ VENGA ACCETTATA E NON ACCETTERÒ CHE LE DEMAGOGIE DISTRUGGANO IL NOSTRO STILE DI VITA EUROPEO” - LA STILETTATA A ORBAN PER IL VIAGGIO A MOSCA: “QUESTA COSIDDETTA MISSIONE DI PACE È STATA SOLO UNA POLITICA DI ECCESSIVE CONCESSIONI. SOLO DUE GIORNI DOPO I JET DI PUTIN HANNO COLPITO UN OSPEDALE PEDIATRICO. L'UE SOSTERRÀ L'UCRAINA FINCHÉ SARÀ NECESSARIO" (E IL GRUPPO DEI “PATRIOTI” HA URLATO: “BRAVO ORBAN!”) - LA “PRIORITÀ” DELL’ALLARGAMENTO DELL’UE, IL TAGLIO ALLE EMISSIONI, I RIMPATRI, LA PROMESSA DI INVESTIMENTI E IL CALCIONE A PUTIN: “L'ERA DELLA DIPENDENZA DALLA RUSSIA È FINITA”

ANTONIO TAJANI - URSULA VON DER LEYEN - MANFRED WEBER - DONALD TUSK

VON DER LEYEN, 'SERVE UN'UE FORTE, DESTINO DIPENDE DA NOI'

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - "Le scelte definiscono il destino e in un mondo pieno di avversità il destino dipende da ciò che faremo ora. L'Europa è dinnanzi ad una scelta decisiva che definirà la nostra posizione nel mondo nel prossimo quinquennio. L'Europa non può controllare dittatori e demagoghi nel mondo ma può scegliere di tutelare la nostra democrazia". Lo ha detto Ursula von der Leyen nel suo discorso di candidatura alla presidenza della Commissione alla Plenaria dell'Eurocamera sottolineando la necessità di una scelta per una "Europa forte".

URSULA VON DER LEYEN KYRIAKOS MITSOTAKIS

VON DER LEYEN, 'NON LASCERÒ CHE ESTREMISMI DISTRUGGANO UE'

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - "Sono convinta che la versione dell'Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale sia comunque la migliore versione dell'Ue della storia. Non lascerò che la polarizzazione estrema della nostra società venga accettata e non accetterò che gli estremismi o le demagogie distruggano il nostro stile di vita europeo". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, pronunciando il discorso al Parlamento europeo di Strasburgo per la riconferma alla guida delle Commissione.

ursula von der leyen e volodymyr zelensky summit per la pace svizzera

VON DER LEYEN, DA ORBAN POLITICA DELL'APPEASEMENT SU MOSCA

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - "Due settimane fa un premier europeo si è recato a Mosca. Questa cosiddetta missione di pace è stata solo una missione dell'acquiescenza, dell'appeasement, una politica di eccessive concessioni". Lo ha detto Ursula von der Leyen, facendo riferimento a Viktor Orban, nel suo discorso di candidatura alla presidenza della Commissione alla Plenaria dell'Eurocamera. "Solo due giorni dopo i jet di Putin hanno colpito un ospedale pediatrico. Era un messaggio del Cremlino per raggelare noi tutti. Nessuno vuole la pace più dell'Ucraina e l'Ue sosterrà l'Ucraina finché sarà necessario", ha scandito.

scarpe e calza grigia di ursula von der leyen

PATRIOTI URLANO 'BRAVO ORBAN' DOPO CONDANNA DI VON DER LEYEN

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - Applausi e urla di "Bravo Orban" si sono sentiti in aula a Strasburgo dagli scranni dei Patrioti mentre la presidente condannava il viaggio a Mosca del premier ungherese. Le urla solo state sommersi da un lunghissimo applauso dell'Aula alle parole della presidente della Commissione che ha bocciato in maniera nettissima il viaggio di Viktor Orban a Mosca.

VON DER LEYEN, 'L'ERA DELLA DIPENDENZA DALLA RUSSIA È FINITA'

ursula von der leyen e patrizia scurti g7 borgo egnazia

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - L'Unione europea deve "assicurarsi che l'era della dipendenza dai combustibili fossili russi sia finita una volta per tutti". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, pronunciando il discorso al Parlamento europeo di Strasburgo per la riconferma alla guida delle Commissione. La dichiarazione è stata accompagnata da un lungo applauso da parte degli eurodeputati dell'Aula.

ursula von der leyen volodymyr zelensky

VON DER LEYEN, 'IL RECOVERY FINIRÀ, LE ESIGENZE DELL'UE NO'

(ANSA) - BRUXELLES, 18 LUG - Nei prossimi anni "il Next Generation Eu finirà, mentre le nostre esigenze di investimento no". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso di candidatura al bis davanti alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. "Per sfruttare gli investimenti privati ;;abbiamo bisogno anche di finanziamenti pubblici", ha evidenziato.

VON DER LEYEN, 'ALLARGAMENTO SARÀ UNA DELLE MIE PRIORITÀ'

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - "Una Unione più ampia è una Unione più forte. Per l'adesione ci si baserà sempre sul merito, ma completare la nostra Unione è anche nel nostro interesse. E sarà una priorità della mia Commissione. I Balcani Occidentali, l'Ucraina, la Moldavia, la Georgia, hanno scelto la libertà e non l'oppressione, hanno scelto la democrazia e alcuni di questi Paesi stanno pagando un prezzo elevato per queste scelte". Lo ha detto la presidente della Commissione designata Ursula von der Leyen parlando in Plenaria.

ursula von der leyen olaf scholz

VON DER LEYEN CONFERMA IMPEGNO, TAGLIO EMISSIONI 90% AL 2040

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - "L'obiettivo di tagliare le emissioni di gas serra del 90% entro il 2040 sarà scritto nella nostra legge Ue sul clima". Lo ha confermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, pronunciando il suo discorso programmatico al Parlamento europeo per la riconferma alla guida della Commissione Ue.

URSULA VON DER LEYEN

VON DER LEYEN, SPARGIMENTO DI SANGUE A GAZA DEVE FERMARSI

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - "Lo spargimento di sangue a Gaza deve fermarsi, qui e ora. L'umanità non può sopportare oltre. Stiamo lavorando per un maggior sostegno all'Autorità Nazionale Palestinese". Lo ha detto Ursula von der Leyen nel suo discorso di candidatura alla presidenza della Commissione alla Plenaria dell'Eurocamera. "La soluzione a due Stati è il modo migliore per garantire la sicurezza, per entrambi, israeliani e palestinesi. La gente della regione merita la pace e la prosperità, e l'Ue sarà con loro", ha aggiunto.

VON DER LEYEN, 'AVANTI SU RIMPATRI E INTESE CON I PAESI TERZI'

URSULA VON DER LEYEN

(ANSA) - BRUXELLES, 18 LUG - L'Ue ha bisogno "di un approccio comune ai rimpatri" dei migranti "per renderli più efficaci e dignitosi e dobbiamo sviluppare partenariati globali, in particolare nel nostro vicinato meridionale. La regione del Mediterraneo deve ricevere la più completa attenzione". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso di candidatura al bis davanti alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. "Le sfide migratorie hanno bisogno di una risposta europea con un approccio giusto e fermo basato sui nostri valori, ricordando sempre che i migranti sono esseri umani come te, me e come tutti noi", ha sottolineato, indicando che "il Patto sull'asilo e la migrazione è stato un enorme passo avanti" e l'Ue ha messo "la solidarietà al cuore della risposta comune".

ursula von der leyen con i churros

VON DER LEYEN, 'GARANTIRÒ GIUSTO REDDITO PER GLI AGRICOLTORI'

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - "Mi assicurerò che gli agricoltori europei siano remunerati con un reddito equo. Sulla base delle raccomandazioni che arriveranno dal dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura" lanciato a gennaio "lavoreremo a una nuova strategia per il settore dell'agroalimentare europeo". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, pronunciando il discorso al Parlamento europeo di Strasburgo per la riconferma alla guida della Commissione Ue.