IL PRIMO POLITICO CHE PRIMA DI FOTTERE GLI ELETTORI FA VEDERE COME SI FA – MIKE ITKIS, CANDIDATO A NEW YORK PER UN POSTO AL CONGRESSO, HA PENSATO BENE DI GIRARE UN VIDEO PORNO COME SPOT ELETTORALE PER DIMOSTRARE CHE FA SUL SERIO QUANDO PROPONE DI LEGALIZZARE LA PROSTITUZIONE: “SE MI LIMITASSI A PARLARNE, NON DIMOSTREREI IL MIO IMPEGNO SUL TEMA” – E PER L'OCCASIONE HA SCELTO L'ATTRICE PORNO NICOLE SAGE CON CUI SI DILETTA PER 13 MINUTI DI DURA CAMPAGNA ELETTORALE (COMPLIMENTI PER LA DURATA…) - VIDEO!