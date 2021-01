ECCOLO IL FAMOSO MODELLO ITALIANO – IL THINK TANK INDIPENDENTE AUSTRALIANO “LOWY INSTITUTE” HA STILATO UNA CLASSIFICA DEI PAESI DEL MONDO IN BASE ALL’EFFICIENZA CON CUI HANNO AFFRONTATO LA PANDEMIA. E L’ITALIA È 59ESIMA! LA CINA NON È IN GARA VISTO CHE HA FREGATO SUI DATI, MENTRE AL PRIMO POSTO C’È…

Maurizio Stefanini per “Libero Quotidiano”

Il voto al governo italiano su come ha gestito il Covid? 4! Non è una battuta o uno slogan. Think tank indipendente fondato in Australia nel 2003, il Lowy Institute ha redatto una classifica su 98 Paesi del mondo in base all'efficienza con cui hanno affrontato il Covid. Alcuni definiscono il Lowy Institute come un pensatoio "di destra", ma anche molti tra questi "alcuni" riconoscono che poi in realtà i suoi studi non guardano in faccia a nessuno.

Dopo la Nuova Zelanda della laburista Jacinda Andern, in questa classifica c'è infatti il comunista Vietnam, che precede Taiwan, Thailandia e Cipro. La Cina non sta in classifica, perché secondo l'istituto è tra i Paesi che «non danno dati attendibili». L'ultimo in classifica è il Brasile di Bolsonaro, che è preceduto dal Messico di Andrés Manuel López Obrador: presidente negazionista di sinistra, che dopo aver detto che «il Covid si cura con l'onestà» si è ammalato lui - proprio mentre il Paese arrivava al terzo posto nella classifica dei decessi.

Terzultima Colombia, quartultimo Iran, quintultimi gli Usa. bocciati col 4 L'Italia, appunto, è 59esima. Ma a parte il ranking c'è un voto in centesimi: dal 94,4 della Nuova Zelanda al 4,3 del Brasile. Se lo traduciamo in decimi, vediamo che il 40,4 dell'Italia sarebbe un 4 quasi spaccato. Bocciati, anche se c'è chi sta peggio.

Per costruire la classifica l'Istituto ha considerato il numero di casi, morti, casi per milione di abitante, casi per milione di persone, casi come proporzione dei test, test per migliaia di persone. «Una media del ranking tra i sei indicatori è stata normalizzata per ogni paese in modo da produrre un punteggio tra 0 (peggior performance) e 100 (miglior performance) in ogni giorno dato nelle 36 settimane che hanno seguito il millesimo caso di Covid-19 confermato».

In Europa nella Top Ten stanno Cipro (quinta con 83,3), l'Islanda (settima con 80,1) e la Lettonia (nona con 77,5), La sufficienza del 6 la avrebbero anche l'Estonia (undicesima con 76,4), Malta (quattordicesima con 73,3), la Finlandia (diciassettesima con 70,4), la Norvegia (diciottesima con 70), la Lituania (diciannovesima con 69,7), la Slovacchia (22esima con 64,5), la Danimarca (23esima con 62,9), Sotto la sufficienza del 6 ma mglio di noi starebbero la Grecia (32esima con 58,4), la Slovenia (33esima con 58,1), la Svezia (35esima con 55,5), l'Austria (42esima con 52,8), l'Irlanda (43esima con 51,3), la Serbia (51esima con 46,8), l'Ungheria di Orbán (52esima con 46,3), la Svizzera (53esima con 45,9), la Germania di Angela Merkel (che malgrado l'evidente peggioramento egli ultimi giorni resta 55esima con il 45,8).

Subito prima di noi c'è il Paraguay, con 40,9. Subito dopo di noi la Bielorussia di Lukashenko, con 39,7, e poi Canada e Israele, appaiati al 39,5. meglio boris di macron Il Regno Unito di Boris Johnson, 66esimo con 37,5, sta comunque meglio della Francia di Macron,73esima con il 34,9; dei "frugali" Paesi Bassi di Rutte, 75esimi con il 33,5; della Russia di Putin, 76esima con 32; o della Spagna, 78esima con 31,2. Insomma, non siamo proprio i peggiori, ma non siamo neanche un modello.

