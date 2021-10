20 ott 2021 11:30

EDUCAZIONE ALLA PECHINESE: I PADRI PAGHINO PER LE COLPE DEI FIGLI – IN CINA E’ ALLO STUDIO UNA LEGGE SULLA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE FAMILIARE. SE I RAGAZZI FANNO I CATTIVI, VERRANNO PUNITI I GENITORI. LA RATIO? PER IL REGIME SE GLI ADOLESCENTI SI COMPORTANO MALE LA CAUSA PRINCIPALE È L’INAPPROPRIATA EDUCAZIONE FAMILIARE – DOPO IL CONTINGENTAMENTO DELL'USO DEI VIDEOGIOCHI E DELLE LEZIONI PRIVATE SI TRATTA DELL’ENNESIMA MOSSA DEGLI OCCHIUTI LEGISLATORI DEL DRAGONE PER...