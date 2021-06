EFFETTO LETTA - LE SPARATE DI ENRICHETTO PAGANO: PER LA MELONI! FRATELLI D’ITALIA TOCCA LA SOGLIA DEL 20%, SI STABILIZZA COME SECONDO PARTITO E SI AVVICINA INESORABILMENTE ALLA LEGA - IL SONDAGGIO DI SWG PER IL TG LA7: LA SVOLTA IDENTITARIA DEL PD, TRA DDL ZAN E DOTE AI 18ENNI, SCACCIA GLI ELETTORI. IL M5S PERDE LO 0,7% E SCENDE AL 15% – E INTANTO IL LIBRO DI GIORGIA È PRIMO IN CLASSIFICA…

il libro di giorgia meloni primo in classifica

1 - CLASSIFICA LIBRI SAGGISTICA

Da “La Lettura - Corriere della Sera”

L'autobiografia di Giorgia Meloni è in vetta alla Top Ten e, tra i titoli di Saggistica, precede Alberto Angela e la new entry Francesco Zambon, ex ricercatore dell'Oms sul virus in Italia. Due novità di Varia tra i migliori dieci: lo youtuber Luis Sai e gli ex calciatori Gianluca Vialli e Roberto Mancini sullo scudetto della Sampdoria di trent'anni fa.

2 - SONDAGGIO SWG, MAI COSÌ IN ALTO FRATELLI D'ITALIA: È MELONI-BOOM. TRACOLLO PD E TONFO M5S

Da www.iltempo.it

Vola sempre più in alto Giorgia Meloni con il suo Fratelli d’Italia. Praticamente tutti i sondaggi danno FdI come secondo partito italiano, ma ora il partito d’opposizione al Governo di Mario Draghi ha raggiunto l’incredibile traguardo del 20% (+0,5%) dei cittadini, una cifra vertiginosa e mai toccata prima d’ora.

SONDAGGIO SWG PER TG LA7 31 MAGGIO 2021

A rivelare che un italiano su cinque darebbe la propria fiducia alla Meloni è il consueto sondaggio del lunedì di Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana, che nell’aggiornamento del 31 maggio ha segnalato come l’aggancio al Partito Democratico della scorsa settimana sia stato trasformato in un consolidato sorpasso, con addirittura un punto percentuale di differenza con gli uomini di Enrico Letta (-0,5%).

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI BY GIANBOY

Oltre alla Meloni sorride pure Matteo Salvini, con la Lega che si mantiene stabile al primo posto dei partiti in Italia, forte di un gradimento al 21,7%, in crescita dello 0,4% e con un vantaggio di un 1,7% nei confronti dei “cugini” di Fratelli d’Italia. Ormai il Pd vede il Carroccio con il binocolo. Oltre al tracollo dei Dem, finiti al 19%, c’è da segnalare anche il crollo del Movimento 5 Stelle, che perde addirittura lo 0,7% e dopo il pesante negativo arriva ad una quota di 15,% sul totale degli interpellati dal sondaggio.

GIORGIA MELONI

Male anche Forza Italia (-0,6% per un 6,3% attuale), i cui elettori si stanno probabilmente spostando su posizioni più vicine alla Meloni o a Salvini. In generale la coalizione di centrodestra raggiunge l’incredibile cifra di 48% di voti nel sondaggio sugli italiani, ad un passo dallo scoglio della metà degli elettori. Leggera crescita per Azione e Sinistra Italiana, che vedono incrementare i propri voti di uno 0,3% a testa. Stessa crescita anche per MDP Art.1 (al 2,2%) e per Italia Viva di Matteo Renzi, al 2,1%. Stabile +Europa al 2%.

