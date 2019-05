EHI SIRI – È INIZIATO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI CHE PORTERÀ ALLA REVOCA DEL SOTTOSEGRETARIO INDAGATO: CONTE STA ILLUSTRANDO LE MOTIVAZIONI E SI ANDRÀ ALLA CONTA – LA DOPPIA VITA DI SIRI: QUANDO NON SI OCCUPA DI EOLICO O FLAT TAX PENSA ALL’ESOTERISMO E ALL’IPNOSI – IL “PIN” (PARTITO ITALIA NUOVA” E I RAPPORTI CON PARA-GURU COME SALVATORE BRIZZI, CHE NEI SUOI VIDEO SI RIVOLGE AGLI ALIENI E TIENE CORSI SU COME DIVENTARE “MONACI GUERRIERI”

1 – SIRI: CONTE ILLUSTRA AL CDM I MOTIVI DELLA REVOCA

(ANSA) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha portato al tavolo del Consiglio dei ministri le motivazioni che sono alla base dell'opportunità di revocare il sottosegretario Armando Siri. Lo si apprende da fonti di governo, a riunione in corso.

2 - SMS E MAIL SVELANO I RAPPORTI TRA ARATA E IL SOTTOSEGRETARIO L'IMPRENDITORE: MAI PAGATO

Fiorenza Sarzanini per il "Corriere della Sera”

Ci sono decine di sms, chat e mail tra Paolo Arata e Armando Siri. Colloqui acquisiti agli atti dell' inchiesta e in parte contestati ieri all' imprenditore accusato di aver corrotto il sottosegretario con 30 mila euro in cambio di provvedimenti di legge sul «minieolico». Messaggi che provano il «rapporto consolidato» che li lega, ma - questa è la tesi dei pm - dimostrano come il politico fosse pronto a soddisfare le richieste dell' amico e dunque a favorire i suoi affari. Una contestazione che Arata ha respinto rispondendo per oltre tre ore alle domande dei magistrati: «Mai pagato Siri».

E questa mattina, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe comunicare al Consiglio dei ministri la sua revoca dal governo, Siri potrebbe presentarsi in Procura per rendere dichiarazioni spontanee e depositare una memoria.

Arata arriva alle 16 di fronte al procuratore aggiunto Paolo Ielo e al sostituto Mario Palazzi, accompagnato dall' avvocato Gaetano Scalise. La sua strategia difensiva era stata già anticipata nei giorni scorsi: «Non c' era alcun interesse privato nelle istanze che rivolgevo a Siri. Io lo facevo per il Consorzio del minieolico che comprende circa cento aziende danneggiate dai provvedimenti di legge. Mi sono limitato a farmi portavoce di un interesse collettivo solo perché conoscevo Siri». Per dimostrarlo consegna ai pm la copia di un emendamento che gli fu inviato via mail proprio dal presidente del Consorzio. «È lo stesso che Siri propose poi al ministero per lo Sviluppo Economico», precisa.

In realtà la contestazione è ben più ampia, perché Siri si spese in diverse sedi - compresa la legge di Bilancio - per tentare di raggiungere il risultato. Ma soprattutto perché le intercettazioni tra Arata e il figlio rivelano che per garantirsi l' interessamento del politico gli avevano messo a disposizione almeno 30 mila euro. Alle 19, quando lascia il palazzo di giustizia, Scalise si limita a dichiarare che «il verbale è stato secretato».

È una misura di precauzione che vale sino a quando Siri non si presenterà per fornire la propria versione, ma in realtà i magistrati sono consapevoli che gli interessati non hanno alcun divieto di comunicazione e dunque il sottosegretario potrebbe «modulare» la sua difesa dopo aver appreso quali siano le contestazioni dell' accusa.

Ai pm il legale di Siri, l' avvocato Fabio Pinelli, aveva annunciato la consegna di una memoria e una dichiarazione, senza rispondere all' interrogatorio formale. Una scelta che potrebbe però essere modificata se davvero Siri sarà mandato via dal governo. Il sottosegretario ha sempre dichiarato di «essere innocente», negando di essere «asservito» come invece sostiene la Procura e tantomeno «a libro paga».

«Non ho mai servito interessi privati e soprattutto non sapevo nemmeno l' esistenza di un legame tra Arata a Nicastri. Con la mafia io non ho nulla a che fare», ripete ormai da oltre un mese. Questa mattina saranno «aperti» i cellulari e i computer sequestrati ad Arata e a suo figlio Francesco il 19 aprile scorso durante le perquisizioni compiute dalla Dia.

E in questo modo saranno ricostruiti tutti i contatti dell' imprenditore, i dettagli su quella rete di relazioni che secondo i magistrati aveva utilizzato anche per sponsorizzare l' ingresso dell' amico Siri nel governo. Durante l' interrogatorio Arata ha negato ogni pressione, ma una delle contestazioni riguarda proprio i tentativi che avrebbe effettuato per garantirgli un posto al Mise. Alla fine il leghista è stato mandato ai Trasporti, ma anche da quell' incarico avrebbe fatto di tutto per soddisfare le richieste dell' imprenditore. Svariati tentativi bloccati prima dallo staff di Luigi Di Maio e poi dal ministro Riccardo Fraccaro.

3 - ESOTERISMO, MASSONI E MASSAGGI LO STRANO CIRCO DEL SOTTOSEGRETARIO

Goffredo De Marchis per “la Repubblica”

Tasse e massaggi. Aliquota unica e ipnosi. Quando non si occupa dell' eolico Armando Siri pensa all' esoterismo, meno pericoloso sul piano penale. La doppia vita del sottosegretario è popolata di guerrieri della luce, scrittori esoterici (e un po' razzisti), insegnanti dei 7 Archetipi psicologici umani, massaggiatrici shiatsu, paramassoni e studiosi dell' olismo, filosofia che vede nell' uomo un tutto e non una somma di parti. Salvini sembra più terra terra.

Questi strani personaggi ruotano intorno al sottosegretario che tiene in bilico il governo Conte dal 2011 quando nasce il Partito Italia Nuova. Il simbolo è una chiave, l' obiettivo è la pace universale e la flat tax al 15 per cento. Tutto si tiene. Dal Pin nasce una costola che si chiama Spazio Pin e qui il curioso gruppo di siriani (seguaci di Siri) prende forma, si fa soggetto filosofico, conquista la regia culturale della Lega. Siri diventa responsabile della scuola di formazione del Carroccio, 150 euro quota minima di adesione ma i soldi non vanno a Via Bellerio ma alla Spazio Pin la cui ragione sociale non ha niente a che fare con la politica.

francesco arata con manlio e vito nicastri

L' associazione per esempio ha organizzato nel 2015 un seminario dal titolo "Il segreto del calice e della spada", relatori Siri e Serenella Ballore, messaggera di felicità e costruttrice di luce, che dopo un' esperienza di premorte ha scoperto il Valore umano e l' olismo. Nei suoi video Serenella emana ottimismo, ha un sorriso aperto e i capelli viola.

Lo Spazio Pin è molto attivo, più del partito sicuramente. È collegato alla Lega, ha tra i suoi fondatori Marco Luca Perini, oggi capo della segreteria di Siri citato nell' inchiesta per l' acquisto di un immobile a Bresso, e una massaggiatrice shiatsu.

Collaboratore della scuola politica della Lega è Aldo Storti, 49 anni, barba leggermente incolta, scelto da Siri. Di sé scrive che «collabora con deputati e senatori e tiene corsi formazione politica basati sui 7 Archetipi psicologici umani».

ARMANDO SIRI

L' ispirazione è teosofica e orientale. Storti ha anche fondato il Movimento Roosevelt «entità metapartitica, non massone» ma guidato dal Gran Maestro Gioele Magaldi che quindi un pochino odora di grembiulino. Storti è una macchina di seminari per portare in giro il verbo dei 7 "Apu" e spesso i suoi eventi sono marchiati Spazio Pin.

Salvatore Brizzi invece si rivolge a volte ai «non terrestri», insomma agli alieni, è uno scrittore esoterico molto legato al sottosegretario. Ha una sua popolarità, tiene corsi in tutta Italia, YouTube è pieno di suoi clip, ha scritto La Sacra sessualità, il Manuale di evasione dallo psico-penintenziario (nessun riferimento all' amico) e il recente Rinascita italica dove mischia le sue teorie al credo sovranista.

ARMANDO SIRI

«Che i miei gusti e le mie abitudini non siano più distinguibili da quelle di un francese, un tedesco o un algerino non costituisce evoluzione, bensì involuzione». E aggiunge: «Per "un razzismo all' incontrario" dovrei vergognarmi di sentirmi italiano, di voler ancora distinguermi, di non voler scomparire nella massa multietnica».

Brizzi, capelli lunghi legati in una treccia, basettoni, camicia senza colletto fuori dai pantaloni, tiene i suoi seminari scalzo. Spesso Siri e Brizzi hanno partecipato a eventi comuni, Brizzi è entrato nel giro del Pin e lì ha raccontato la sua esperienza con gli alieni: «Nella mia vita mi è stato concesso di vedere alcune entità». Applausi, partecipazione sincera. E Siri? Il suo sovranismo ipnotico si è manifestato nell' atto fondativo del Pin, prima della candidatura con la Lega. «Il partito nasce da un alito di vento».

Le inchieste e la poltrona a rischio erano lontani.

