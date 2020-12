EIA EIA, CHA CHA CHA! – “LIBERO” MARAMALDEGGIA SULL’ADDIO ALLA POLITICA DI ALESSANDRA MUSSOLINI: “DAL '93 AD OGGI È PASSATA DALL'MSI AD AN, DA ALTERNATIVA SOCIALE AL POPOLO DELLE LIBERTÀ, A FORZA ITALIA, DALLA CAMERA ALL' EUROPARLAMENTO. SEMPRE FEDELE AL PROPRIO RUOLO DI MASANIELLA, NEL NOME D'UNA CAPACITÀ DI FARE AMMUINA TUTTA NAPOLETANA. NONOSTANTE LA LAUREA IN MEDICINA, S'È FORMATA NELLO SPETTACOLO E CON “BALLANDO” E’ UN FIERO RITORNO A CASA…”

Francesco Specchia per “Libero quotidiano”

È più di un sofferto addio, è un personale percorso di Santiago, è - oserei - un cammino verso la trascendenza (con Milly Carlucci e le sue giostre di danza nella parte dello sciamano). Quando Alessandra Mussolini, intervistata dal Tempo, ha dichiarato di volere lasciare del tutto la politica «senza rimpianti» tutti abbiamo accolti la ferale notizia col sentore di un destino annunciato.

S'era capito che Mussolini non amasse più il Palazzo (peraltro sentitamente ricambiata). La "Ducia", come la chiamavano negli anni 90, ha detto che «la politica è stata un ciclo che si è chiuso. Per me è stata importante, l' esperienza resta dentro. Però i cicli si aprono e si chiudono. Bisogna essere sempre pronti e aperti per le nuove cose e non rimpiangere mai nulla perché perfettamente inutile».

ERA DESTINO

E che il ballo, tutto quel movimento, le è entrato sottopelle: «È stata una esperienza anche estrema, a suo modo, perché dovevi imparare una coreografia da professionista. Mi ha fatto conoscere tanti aspetti della mia personalità che ancora non conoscevo o magari erano rimasti nascosti. Ma soprattutto mi ha fatto conoscere tanti muscoli che pensavo di non avere. Voglio solo ballare».

S' era capito, insomma, che, con una destra in ristrutturazione e la cosa pubblica spartita tra 5 Stelle e Pd, il buon vecchio fascismo familiare di Alessandra non avrebbe trovato più lidi ospitali. Dal '93 ad oggi la Mussolini è passata dall' Msi ad An, da Alternativa Sociale al Popolo delle Libertà, a Forza Italia, dalla Camera all' Europarlamento. Sempre fedele al proprio ruolo di masaniella, nel nome d' una capacità di fare ammuina tutta napoletana accompagnata a vibranti dosi di coraggio e di pulsione legislativa e non solo, che ne hanno fatto un' icona della politica pop. Affermare che mai ci saremmo aspettati che finisse ingoiata a Ballando con le stelle tra i frequentatissimi anfratti del servizio pubblico commistionato alla cultura pop, be', sarebbe menzogna.

Sarà per strategia mediatica, sarà per i cromosomi intrisi d' arte (il padre Romano era un talentuoso jazzista, la zia è Sofia Lorèn), Alessandra Mussolini ha sempre avuto, anche nelle aule sorde e grigie del Parlamento, uno spiccato senso dello spettacolo. Le quasi scazzottate con l' onorevole Katia Belillo a Porta a porta, con Vespa che si sfregava le mani per gli ascolti; lo sciopero delle fame in una roulotte in stile Pannella; le prese di wrestling con Luxuria sempre a Porta a porta, «Meglio fascista che frocio»; le mani addosso, ricambiata, a Vittorio Sgarbi, scena iniziata in tg e finita alla Camera; il misterioso video - mai trovato, una probabile truffa- del flirt tra le e Roberto Fiore, boccacesco e anch' esso assai cinematografico; i numerosi scazzi con Scanzi, con Formigoni, con chiunque le stesse minimamente sulle balle (anche a destra); la maglietta Il diavolo veste Prodi fieramente messa in bella mostra nell' emiciclo.

SENSO DELLO SHOW

Tutte trovate - molte geniali, alcune surreali - che di Mussolini hanno scandito i tempi d' una lussureggiante recitazione. E, in effetti, nonostante la laurea in medicina la Ducia s' è formata nello spettacolo. Ha esordito al cinema con Ettore Scola a 14 anni ed è finita con Pozzetto e Montesano; ha lavorato con Wertmuller e Pippo Baudo (a Domenica in); ha doppiato i Simpson e, già deputato, è stata nella giuria de La pupa e il secchione e in decine di trasmissioni Mediaset dove la chiamavano per far casino (e lei non disdegnava). Il suo richiamo, oggi, per quel mondo, in coppia col ballerino Maykel Fonts con cui ha ottenuto il terzo posto dalla Carlucci; be', dopotutto non è un ripiego.

Ma un fiero ritorno a casa

