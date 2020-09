GLI ELETTORI SONO ORMAI VACCINATI DAGLI ANNUNCI SUL VACCINO? - PER ''POLITICO'', TRUMP NON HA AVUTO NESSUN AUMENTO DI CONSENSI DOPO LA PROMESSA DI UN FARMACO ENTRO OTTOBRE. SOPRATTUTTO, CHI INTENDE VOTARE BIDEN NON SCEGLIEREBBE IL PUZZONE MANCO SE TROVASSE LA CURA AL CANCRO. E PER CONVINCERE GLI INDECISI, LE TRE PRINCIPALI PREOCCUPAZIONI SONO: ECONOMIA/LAVORO, POI SCUOLA/ISTRUZIONE E SOLO AL TERZO POSTO COVID-19

Dalla rassegna stampa di ''Epr Comunicazione''

le tabelle sul coronavirus in usa

Il vaccino è ciò che il Presidente Donald Trump continua a promettere - anche se i suoi alti funzionari sanitari, compreso l'ex dirigente della società farmaceutica che guida la sua iniziativa per il vaccino "Operation Warp Speed", hanno detto più volte di essere molto dubbiosi sulla sua rosea previsione temporale.

Eppure, se Trump pensa che un vaccino di ottobre sia la chiave per la sua elezione, potrebbe essere lui ad avere una sorpresa. Un nuovo sondaggio di POLITICO e della Harvard T.C. Chan School of Public Health trova che ottenere un vaccino prima del giorno delle elezioni non avrebbe praticamente alcun effetto su come gli elettori voteranno. Questo è ciò che dice l'84 per cento degli elettori a favore di Trump, insieme all'89 per cento di coloro che sostengono Joe Biden.

Il sondaggio è stato fatto prima che la morte del giudice Ruth Bader Ginsburg creasse un posto vacante alla Corte Suprema - e alcune delle sue conclusioni, specialmente riguardo alle preoccupazioni degli elettori sull'aborto o sulla copertura sanitaria, per esempio - potrebbero sembrare diverse se facessimo di nuovo il sondaggio oggi. Ma è comunque una finestra su ciò che sta a cuore agli elettori - e su quanto profondamente il Paese sia diviso.

donald trump

Non sorprende che ci siano grandi divisioni su ciò che conta di più.

Per tutti gli elettori, le tre principali preoccupazioni sono:

1) Economia/lavoro

2) Scuole/istruzione

3) Covid-19.

Per i sostenitori di Trump, si tratta di:

1) Economia/lavori

2) Terrorismo (estero e interno)

3) Tasse.

Per i sostenitori di Biden:

1) discriminazione razziale

2) Covid-19

3) violenza della polizia.

Quindi una metà del paese è molto più preoccupata per la pandemia rispetto all'altra metà.

donald trump e anthony fauci 2

Probabilmente gli elettori non pensano che il mercato azionario sia un indicatore particolarmente importante del benessere della nazione, anche se Trump continua a citare la sua performance come un segno di vitalità economica. Tra gli elettori che hanno indicato l'economia come la loro priorità assoluta, solo il 5% dei sostenitori di Trump e il 2% dei sostenitori di Biden hanno identificato il mercato azionario come chiave. Per la maggior parte, si trattava di posti di lavoro. Quando si tratta della pandemia, sia i repubblicani che i democratici sono favorevoli ai leader della sanità pubblica - non in modo schiacciante, ma in gran parte. Circa due terzi degli elettori di Trump e il 56% degli elettori di Biden hanno dichiarato di approvare il modo in cui i leader della sanità pubblica hanno gestito l'epidemia.

Ma il divario rispetto alla gestione della crisi da parte di Trump è stato il più profondo possibile. Il 91% dei sostenitori di Trump l'ha approvata, contro il 6% dei sostenitori di Biden.

joe biden con mascherina

Gli elettori che hanno detto che Covid era la loro più grande preoccupazione si sono divisi su ciò che contava di più: I Repubblicani si sono concentrati sulla chiusura di scuole e imprese, e i Democratici sulla competenza del governo federale nella gestione della diffusione della malattia.

Per saperne di più sul sondaggio, in particolare sulle sue componenti sanitarie e pandemiche, date un'occhiata a questa storia della nostra collega Gabrielle Wanneh. Ed ecco il sondaggio completo, condotto con 1.459 probabili elettori via cellulare e telefono fisso dal 25 agosto al 6 settembre.