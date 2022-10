ELEZIONI DO BRASIL - INIZIATO LO SPOGLIO IN BRASILE, DAI PRIMI DATI BOLSONARO BALZA IN TESTA. IL PRESIDENTE USCENTE E' DATO AL 47,1%, IL SUO AVVERSARIO LULA AL 41,5% - NELLE CITTÀ DI SAN PAOLO E RIO DE JANEIRO, LE PIÙ POPOLOSE, C'ERANO FILE DOVE L'ATTESA PER VOTARE POTEVA ARRIVARE A TRE ORE - SE NESSUNO DEI 2 CANDIDATI OTTERRÀ ALMENO IL 50% SI VOTERA’ PER IL SECONDO TURNO IL 30 OTTOBRE…

Il presidente uscente Jair Bolsonaro sorpassa con il 47,1% il leader del Pt, Luiz Ignazio Lula da Silva, al 41,5%, a una ventina di minuti dalla chiusura delle urne, secondo i primi dati trasmessi dal Tribunale superiore elettorale (Tse). Lunghe file di elettori sono state osservate in diversi seggi, dove hanno votato oltre 156 milioni di cittadini. Le autorità hanno riferito che finora non si sono registrati incidenti di rilievo. Nelle città di San Paolo e Rio de Janeiro, le più popolose, c'erano file dove l'attesa per votare poteva arrivare a tre ore per votare a mezzogiorno. Il leader del Pt, Luiz Ignazio Lula da Silva è in testa col 51,2% mentre il presidente di destra, Jair Bolsonaro è al 36,7% a cinque minuti dalla chiusura delle urne secondo i primi dati trasmessi dal Tribunale superiore elettorale.

Seggi chiusi e votazioni concluse, in Brasile, dove oggi si è svolto il primo turno delle elezioni più polarizzate della storia.

Alle 17 in punto locali (le 22 italiane) sono terminate le operazioni in tutto il Paese, come da disposizione del Tribunale superiore elettorale (Tse). Lunghe file di elettori sono state osservate in diversi seggi, dove hanno votato oltre 156 milioni di cittadini.

Le autorità hanno riferito che finora non si sono registrati incidenti di rilievo. Nelle città di San Paolo e Rio de Janeiro, le più popolose, c'erano file dove l'attesa per votare poteva arrivare a tre ore per votare a mezzogiorno.

Il leader del Pt, Luiz Ignazio Lula da Silva è in testa col 51,2% mentre il presidente di destra, Jair Bolsonaro è al 36,7% a cinque minuti dalla chiusura delle urne secondo i primi dati trasmessi dal Tribunale superiore elettorale.

