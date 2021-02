DALLE ELEZIONI ALLE LEZIONI: CONTE TORNA IN CATTEDRA MA FUORI DALL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE SI PROTESTA - LA LECTIO MAGISTRALIS DELLA POCHETTE CON LE UNGHIE DAVANTI AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA: “LA POLITICA DEVE PERSEGUIRE UN EUROPEISMO CRITICO, NON FIDEISTICO”- “SULLA PANDEMIA I CITTADINI SMARRITI DALLE DIVERSE OPINIONI DEGLI SCIENZIATI MA UN GIUDIZIO DEFINITIVO LO DARA’ LA STORIA” (SULL'ASSENZA DI UN PIANO VACCINALE CHE CI HA FATTO PERDERE MESI PREZIOSI, INVECE, NON C'E' DA ASPETTARE LA STORIA)...

"I cittadini smarriti dalle diverse opinioni degli scienziati", il rilancio dell'Europa davanti a una pandemia che "ha cambiato il corso della storia proprio quando il popolo europeo stava manifestando una forte carica oppositiva all'elite", la scelta dei Dpcm come strumento "agile" per decidere rapidamente quando il diffondersi o l'arretrare del virus cambiava gli scenari.

Giuseppe Conte è tornato a fare il professore all'università di Firenze ed è tornato a parlare in pubblico dopo l'esperienza di governo, dall'aula magna dell'ateneo dove insegnava prima di essere chiamato a capo del governo.

L'ex premier ha scelto come titolo della sua prima lectio universitaria: "Tutela della salute e salvaguardia dell’economia: lezioni dalla pandemia". Era un ritorno molto atteso e con molti occhi puntati perché la politica aspetta di conoscere le decisioni del professore e in casa Cinquestelle in particolare (indiscrezioni danno per domenica un incontro tra Conte e Beppe Grillo probabilmente al mare, in Toscana a Marina di Bibbona).

L'ex premier ha cominciato salutando gli studenti e, con la voce che tradiva un po' di emozione, ha dedicato la lezione proprio a loro. E' arrivato all'appuntamento con un'ora di anticipo, entrando in auto nel cortile interno e senza fermarsi per dichiarazioni. Nella zona numerose camionette delle forze di polizia in vista del presidio degli studenti del collettivo di Scienze politiche e rappresentanti del comitato Priorità alla scuola. Poche decine di persone.

"Il bilancio sulla pandemia lo darà la storia"

Ha parlato senza mascherina, "vista la distanza" ha detto il rettore in aula magna. E' emozionato e lo confessa, dice: "Questo giorno segna il mio rientro in ateneo, lo dedico agli studenti".

Poi cominica a raccontare come il suo governo ha affrontato l'esplosione della pandemia a cominciare dalla domanda: "Lasciare correre il virus o intervenire con misure restrittive? Il bilancio sulla pandemia lo darà la storia. Nella fase iniziale c'era chi sosteneva la tesi del mancato intervento poggiando sul fatto che il virus pareva poco più di una influenza, c'era poi una minoranza di negazionisti. Sono emerse concezioni anarchiche della libertà o la salvaguardia economica rispetto a quella della persona". Fa capire il clima di quei giorni: "L'italia è stata per prima chiamata a fare scelte risolute. Non disponevamo di un quadro di cognizioni, le notizie dalla Cina" erano poche "sul piano scientifico virologico e epidemiologico".

Rapporti politica e scienza

E' stato fitto il dialogo del governo con gli scienziati, con l'istituto superiore di sanità: "un dialogo cercato" con gli esperti componenti del Comitato tecnico-scientifico e coi rappresentanti degli istituti che statutariamente forniscono consulenza tecnico-scientifica in materia di sanità pubblica". Un confronto cercato "dal Governo al fine di offrire una base di evidenza scientifica alle valutazioni politiche di volta in volta effettuate".

Ci sono state opinioni diverse e magari questo ha creato qualche smarrimento fra la gente, ma ha proseguito l'ex premier: "considero un bene che anche nello spazio pubblico si sia levato un più intenso dialogo tra politica e scienza. Ma il fine di questo sforzo operato dalla politica non può essere quello di demandare alla scienza la risposta ultima alle complesse sfide che la politica è chiamata ad affrontare.

Alla politica e solo alla politica spetta l’assunzione finale di responsabilità, perché è la politica che ha l’onere di operare una valutazione complessiva degli interessi in gioco, superando i conflitti nel segno di un bilanciamento, che, sulla base di canoni di ragionevolezza e proporzionalità, contemperi la massima tutela della salute dei cittadini con il minore sacrificio degli altri diritti pure costituzionalmente rilevanti".

Conte ha anche rivelato che "un valente scienziato, da me sollecitato a fornire la sua opinione sulle misure che erano in discussione, mi obiettò: “Caro Presidente, se dovessi decidere dal mio angolo visuale terrei il Paese in perenne lockdown, essendo questa la misura più efficace per prevenire il contagio e proteggere la salute dei cittadini. Ma so io stesso che questa misura sarebbe insostenibile perché terrebbe ai margini tutti gli altri interessi coinvolti".

La tutela della salute ha permesso di difendere le imprese

"Già dalle prime valutazioni empiriche - ha ripreso Conte - appare chiaro che la tutela prioritaria della salute ha consentito di difendere meglio anche il tessuto produttivo del paese e che le economie più resilienti si stanno dimostrando quello in cui sono state introdotte adeguate misure contenitive del contagio accompagnati da interventi di sostegno alle famiglie e alle imprese".

"La strategia normativa" per il Covid, "è stata costruita su tre pilastri: ordinanze del ministro della Salute, dichiarazione stato di emergenza nazionale, l'adozione di decreti legge e Dpcm. Non sarebbe stato possibile lasciare l'intera regolamentazione ai solo decreti legge per l'imprevedibilità della pandemia e i tempi della conversione del decreto in legge. C'era la necessità di uno strumento agile per intervenire prontamente". "E' ingannevole - prosegue - il dilemma che prefigura un'alternativa tra tutela della salute e tutela dell'economia". I ricorsi al Dpcm erano dettati, dice l'ex premier, dall'avere a disposizione uno strumento agile per intervenire rapidamente sui cambi di scenario della pandemia.

Dialogo col territorio

Alle Regioni e alle Province autonome spetta la organizzazione dei servizi sanitari", ma "il potere sostitutivo del Governo è un potere poi che viene declinato in una legge speciale, l'articolo 8 della legge 131 del 2003 in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica: ebbene, non abbiamo mai preso in considerazione la possibilità di esercitare il potere sostitutivo dello Stato".

"Anche per un indirizzo squisitamente politico - ha spiegato - abbiamo preferito coltivare un costante dialogo con le autorità territoriali, pur tra varie difficoltà e momenti critici, nella convinzione che il coinvolgimento dei vari attori istituzionali in una prospettiva di leale collaborazione ci avrebbe garantito una maggiore coesione nazionale, e una più solida tenuta delle comunità di riferimento, in un contesto del tutto inedito".

Rilanciare il progetto europeo

Poi parla di Europa e della necessità di rilanciare un progetto europeo. "Quale Europa vogliamo? Di quale Europa abbiamo bisogno? Come ci percepiamo, come rappresentiamo noi stessi nel continente europeo? Ecco, queste sono domande che interpellano la nostra intelligenza, la nostra coscienza: richiedono un patto intergenerazionale, meritano la massima considerazione, la più schietta autenticità di risposta, in un mondo globalizzato in cui l'economia sembra avere preso il sopravvento rispetto alla politica e al diritto, dove abbiamo più volte constatato che il peso di una scelta economica assunta a molte longitudini di distanza può avere stringenti ripercussioni anche sulla nostra comunità nazionale".

In un mondo globalizzato uno stato nazionale ripiegato su se stesso non può essere in grado di rispondere alle sfide più complesse". L'Europa è intervenuta con la Bce "per incrementare il credito, è stato inserito un ingente piano di finanziamento per stimolare la ripresa" dice Conte.

"La politica deve perseguire un europeismo critico non fideistico. L'europeismo non è una moda, bisogna rafforzare l'affidabilità della casa comune europea".

Il professore tornerà in ateneo per conferenze e seminari

Lezioni, conferenze e seminari negli insegnamenti già programmati dei corsi di laurea di giurisprudenza, nonché dei corsi del dottorato di ricerca in Scienze giuridiche e della Scuola di specializzazione per le professioni legali. Questi gli impegni didattici, per il secondo semestre accademico, per Conte all'università di Firenze.

