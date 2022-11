12 nov 2022 16:20

LE ELEZIONI DI MIDTERM, CHE DOVEVANO ESSERE IL TRAMPOLINO DI RI-LANCIO PER LA CASA BIANCA, SI TRASFORMANO NELLA CAPORETTO DI TRUMP - MARK KELLY VINCE IL SEGGIO IN ARIZONA. I DEM A UN PASSO DALLA CONQUISTA DEL SENATO. L'ATTENZIONE SI SPOSTA ORA SUL NEVADA, DOVE C'È UNA LOTTA SERRATA TRA LA DEMOCRATICA CATHERINE CORTEZ MASTO E IL REPUBBLICANO ADAM LAXALT. IN GEORGIA SI ANDRA’ AL BALLOTTAGGIO IL 6 DICEMBRE…