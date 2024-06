LE ELEZIONI PRESIDENZIALI AMERICANE SI DECIDONO A COLPI DI SENTENZE - HUNTER BIDEN, IL FIGLIO DI JOE, È STATO GIUDICATO COLPEVOLE PER TUTTI E TRE I CAPI D'ACCUSA NEL PROCESSO PER L'ACQUISTO DI UNA PISTOLA NONOSTANTE LA SUA DIPENDENZA DALLE DROGHE - LO HA DECISO LA GIURIA DEL TRIBUNALE DI WILMINGTON, IN DELAWARE - IL "FIRST SON" RISCHIA FINO A 25 ANNI DI CARCERE, MA NON FINIRA' IN GALERA PRIMA DELLA SENTENZA DI CONDANNA - LA FRECCIATA DI JOE BIDEN A TRUMP: "ACCETTERÒ L'ESITO DEL PROCEDIMENTO PENALE..."

HUNTER BIDEN GIUDICATO COLPEVOLE

HUNTER BIDEN DAVANTI A CAPITOL HILL

(ANSA) - Hunter Biden è colpevole per tutti e tre i capi d'accusa nel processo a suo carico per l'acquisto di un'arma nonostante la dipendenza dalle droghe. Lo ha deciso la giuria del tribunale di Wilmington, in Delaware.

E' la prima volta che il figlio di un presidente in carica viene processato e che viene giudicato colpevole. Il First Son rischia fino a 25 anni di carcere.

joe e hunter biden

BIDEN, ACCETTO ESITO DEL PROCESSO, RISPETTO ITER GIUSTIZIA

(ANSA) - NEW YORK, 11 GIU - "Accetterò l'esito" del procedimento penale e "continuerò a rispettare il processo giudiziario mentre mio figlio Hunter considera l'appello". Lo afferma Joe Biden dopo che suo figlio Hunter Biden è stato ritenuto colpevole della giuria per l'acquisto e il possesso di una pistola mentre faceva uso di droghe. "Sono il presidente ma sono anche un papà. Io e Jill ci saremo sempre per Hunter. Siamo orgogliosi di lui oggi", aggiunge Biden.

HUNTER BIDEN NON SARÀ INCARCERATO IN ATTESA DELLA SENTENZA

(ANSA) - WASHINGTON, 11 GIU - Hunter Biden non sarà incarcerato in attesa della condanna dopo essere stato giudicato colpevole per l'acquisto di un'arma nonostante la dipendenza dalle droghe. Lo riferisce la Cnn. La data per la sentenza di condanna non è stata ancora stabilita.

JILL BIDEN IN TRIBUNALE PER HUNTER, MA È ARRIVATA TARDI

(ANSA) - NEW YORK, 11 GIU - Jill Biden è arrivata in tribunale per stare vicino a Hunter Biden, ritenuto colpevole dalla giuria per l'acquisto e il possesso di una pistola mentre faceva uso di droghe. Il tempo trascorso fra l'annuncio del raggiungimento del verdetto e la sua lettura è stato molto breve, non consento alla First Lady di arrivare in tempo per assistere alla lettura.

joe biden

HUNTER BIDEN ABBRACCIA AMICI E FAMILIARI IN AULA DOPO VERDETTO

Hunter Biden abbraccia amici e familiari in aula dopo verdetto (ANSA) - NEW YORK, 11 GIU - Hunter Biden ha abbracciato gli amici e i familiari presenti in aula dopo la lettura del verdetto di colpevolezza. La First Lady Jill Biden è arrivata sette minuti dopo la lettura del verdetto. Lo riferisce Cnn.

hunter e joe biden hunter biden si presenta a sorpresa alla commissione oversight della camera 3 DENTI HUNTER BIDEN ROVINATI DALLA DROGA joe biden con il figlio hunter