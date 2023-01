13 gen 2023 16:03

LE ELEZIONI REGIONALI SONO PICCOLE "MIDTERM" PER IL GOVERNO - LO SCIVOLONE DELLA MELONI SULLE ACCISE E IL CARO BENZINA HA SCATENATO SALVINI E BERLUSCONI (CHE HA APERTAMENTE CRITICATO "IO SONO GIORGIA"): I DUE STANNO PROVANDO A ROSICCHIARE VOTI, SOPRATTUTTO PER IL VOTO IN LOMBARDIA - SE FRATELLI D'ITALIA FA IL PIENO DI CONSENSI PER IL PIRELLONE, SALVINI BECCA IL FOGLIO DI VIA E FORZA ITALIA PUO' ANCHE SCIOGLIERSI...