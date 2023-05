ELLY, MA CHE STAI A DÌ? – LA SCHLEIN FA UNA DIRETTA INSTAGRAM PER UN’ANALISI DELLA SCONFITTA E COME AL SOLITO LA BUTTA IN SUPERCAZZOLA: “IL CAMBIAMENTO NON È UN PRANZO DI GALA. METTETEVI COMODI, ABBIAMO UN LAVORO LUNGO DA FARE. NOI NON CI FERMIAMO E SIAMO QUI PER RESTARE" (IL PROBLEMA È CHE RESTERÀ IL VUOTO INTORNO)” – “VENGANO IN PARLAMENTO A DIRCI CHE VOGLIONO FARE”. CHE COS'È, UN APPELLO A SE STESSA?

SCHLEIN, METTETEVI COMODI, NOI NON CI FERMIAMO

(ANSA) - "Il cambiamento non è un pranzo di gala. Mettetevi comodi, abbiamo un lavoro lungo da fare. Noi non ci fermiamo. Abbiamo da ricostruire una prospettiva dando speranza al Paese. Facciamolo tenendo botta". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in una diretta Instagram.

MALTEMPO:SCHLEIN,SERVE COMMISSARIO CHE CONOSCE TERRITORI

(ANSA) - "Stiamo ancora aspettando la nomina del commissario" per la ricostruzione delle zone alluvionate. "Serve chi conosce i territori e non si potrebbero capire scelte diverse se non dettate da interessi di bottega o politici. Il governo faccia in fretta". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in una diretta Instagram.

PNRR:SCHLEIN,INACCETTABILE USARE I FONDI PER GLI ARMAMENTI

(ANSA) - "Il governo sta rallentando l'attuazione, mettendo in difficoltà i comuni e rischiando di farci perdere un'occasione storica. Non possiamo accettare che i fondi vengano sottratti a finalità previste andando in un'altra direzione. Togliere i fondi dai nidi per metterli sulla produzione di armamenti per noi non è accettabile, il Pd ha presentato emendamenti al Parlamento europeo su questo tema".

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante una diretta sul suo profilo Instagram. Sulla guerra in Ucraina il Pd "ha due punti fermi: non abbiamo dubbi sul pieno supporto all'Ucraina con ogni mezzo necessario per la difesa, così come siamo favorevoli all'avanzamento di una difesa comune europea". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in diretta sul suo profilo Instagram. Tuttavia, ha proseguito, "non è accettabile usare le risorse del Pnrr per produrre munizioni ed armamenti".

PNRR: SCHLEIN, VENGANO IN PARLAMENTO A DIRCI CHE VOGLIONO FARE

(ANSA) - "Vengano in parlamento a riferire cosa vogliono fare sul Pnrr". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in una diretta Instagram.

