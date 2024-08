ELLY È TORNATA DALLE FERIE – LA REDIVIVA SCHLEIN, FRESCA E RIPOSATA DOPO LE LUNGHE VACANZE, ANNUNCIA UN “AUTUNNO MILITANTE” CONTRO IL GOVERNO MELONI. SPERIAMO VADA MEGLIO DELL’ESTATE, IN CUI PIÙ CHE MILITANTE, È STATA “LATITANTE” – “SAREBBE GRAVISSIMO SE IL GOVERNO CANCELLASSE L’ASSEGNO UNICO FAMILIARE” – LA FRECCIATINA A CONTE: “L’ESITO DELLE EUROPEE DIMOSTRA CHE NON PUÒ ESSERCI ALTERNATIVA ALLE DESTRE SENZA LA NOSTRA COMUNITÀ. IO NON PERDO TEMPO NELLE POLEMICHE CON LE ALTRE FORZE DI OPPOSIZIONE. IL NOSTRO AVVERSARIO È IL GOVERNO…”

SCHLEIN, GRAVISSIMO SE GOVERNO CANCELLA ASSEGNO UNICO

(ANSA) - "Sarebbe gravissimo se il governo intendesse cancellare l'assegno unico familiare, uno strumento universale che ha molto aiutato le famiglie e che è molto apprezzato e per cui il Pd si è molto battuto e che intende difendere.

Questo è un governo settario perché quando una misura, anche se funziona, non porta la loro firma, decidono di stravolgerla di solito per metterci la bandierina", "noi continueremo a difendere questo strumento anche nella prossima manovra". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, prima di partecipare a un incontro pubblico ad Abbadia San Salvatore (Siena).

"Sarebbe veramente un guaio - ha aggiunto Schlein - vedere minata la dimensione universalistica di uno strumento che è stato richiesto dal 91% delle famiglie che ne hanno diritto", "uno strumento che concretamente aiuta le famiglie con figli".

SCHLEIN, UE NON SIA ECONOMIA DI GUERRA, È NATA PER LA PACE

(ANSA) - "L'Europa è nata da due guerre mondiali causate dal nazionalismo. Questo ha sempre causato guerre.

L'Europa non deve mai dimenticare di essere nata per la pace, non deve diventare una economia di guerra. Vanno fatti sforzi diplomatici internazionali continui per la pace". Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un incontro pubblico ad Abbadia San Salvatore (Siena).

SCHLEIN, AUTUNNO MILITANTE CONTRO GOVERNO MELONI

(ANSA) - "Dopo un'estate militante, propongo un autunno militante. L'esito delle Europee dimostra che non può esserci alternativa alle destre senza la nostra comunità".

"Io non perdo tempo nelle polemiche con le altre forze di opposizione", "il nostro avversario è il governo di Giorgia Meloni". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, concludendo l'incontro con gli iscritti ad Abbadia San Salvatore (Siena).

SCHLEIN, SERVE PIÙ IMPEGNO DELLA UE PER MEDIO ORIENTE

(ANSA) - "Quello che è accaduto ieri è gravissimo, l'attacco in Cisgiordania. Chiediamo maggiore impegno della Ue e anche del governo italiano per chiedere il percorso di pace in Medio oriente, per avere due popoli e due stati. Uno stato esiste già, ma dall'altra parte, l'altro stato non è mai stato riconosciuto e questa è una colpa della comunità internazionale. Anche i palestinesi hanno diritto a vivere in pace e in sicurezza, come gli israeliani". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ad Abbadia San Salvatore (Siena), evidenziando la linea Dem sulle vicende in Medio Oriente.

