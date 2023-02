6 feb 2023 16:15

ELLY, UNA NE PENSA, CENTO NE SBAGLIA – LA MULTIGENDER SCHLEIN, SEMPRE POLITICAMENTE CORRETTISSIMA, INCIAMPA IN UNA GAFFE PARLANDO DEGLI ATTACCHI CHE RICEVE PER IL SUO “NASO EBREO” (PER POI PRECISARE DI AVERNE UNO “ETRUSCO”) – LA PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI ROMA, RUTH DUREGHELLO, LA SISTEMA: “SE PER RISPONDERE A UN DEPRECABILE ATTACCO ANTISEMITA SUL TUO NASO CONFERMI LO STEREOTIPO SU CUI SI FONDA, NON SEI DI GRANDE AIUTO CONTRO L’ANTISEMITISMO…”